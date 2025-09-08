Illa, en l’inici de curs escolar: «Ni als carrers ni a l’escola permetrem cap tipus de discriminació»
El president ha destacat la necessitat d’avançar cap a una escola més inclusiva i ha defensat la prohibició total del telèfon a l’aula: «Hem d’apagar els mòbils i encendre els llibres»
Helena López
Salvador Illa ha donat la benvinguda al nou curs escolar a Catalunya amb una declaració institucional a l’Escola Ponent de Granollers (Vallès Oriental), centre que ha posat com a exemple de «bones pràctiques». En una breu intervenció davant una pissarra de les d’abans –en què s’ha d’escriure amb guix–, el president ha convidat l’alumnat a apagar els mòbils i encendre els llibres i ha continuat amb el plantejament fet per la consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, durant la presentació del curs: la necessitat de concentrar esforços en l’escola inclusiva, en un context en què gairebé un 35% de nens té algun tipus de necessitat educativa específica. «Com a Govern tenim clar que ni als carrers ni a l’escola permetrem cap tipus de discriminació», ha sentenciat Illa, que ha reiterant la seva «ambició» i «vocació d’excel·lència». «No ens conformem que sigui bona, volem que sigui excel·lent»,ha remarcat.
«Hi ha coses per millorar, però també hi ha coses que es fan molt bé»
El president ha començat la seva intervenció amb unes paraules d’agraïment cap a mestres i ajuntaments. Ha agraït la implicació del col·lectiu de professors –fent referència a la vocació docent– i «d’alcaldes i regidors d’Educació». «Hi ha coses per millorar, però també hi ha coses que es fan molt bé», ha destacat Illa posant de relleu la feina feta per l’Escola Ponent, «escola integrada al barri i a la ciutat –l’ha definit–, que practica la inclusió».
Entre les novetats del curs, Illa ha volgut destacar l’increment de docents, en una aposta, assegura, per una escola «més inclusiva», i ha recordat també l’augment de la inversió en monitors de suport, fins als 62,6 milions.
Sobre la prohibició total dels mòbils a les aules, ha assenyalat que la voluntat és que els alumnes «connectin més entre ells», tot i que el president ha acabat la seva intervenció assegurant que no són un Govern «contrari a la tecnologia». «No és una mesura antitecnologia, sinó a favor del bon ús de la tecnologia», ha conclòs.
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna