Qui és la dona desconeguda de la qual apareix ADN al jersei d'Helena Jubany?
Una nova cerca més exhaustiva d'ADN al jersei de la víctima ha detectat un perfil genètic complet d'una dona no identificada
Guillem Sánchez
Les proves d'ADN han donat un tomb al cas d'Helena Jubany, la bibliotecària de 27 anys que va ser assassinada a Sabadell el 2001. Finalment han aconseguit demostrar que un dels sospitosos, Santi Laiglesia, va mentir en la seva declaració i sí que va estar en contacte amb la víctima el dia del crim. Laiglesia serà interrogat el proper 26 de setembre i tant ell com Xavi Jiménez, l'altre investigat, estan molt a prop d'asseure's al banc dels acusats gairebé 24 anys després de l'homicidi. Però la família de Jubany considera que el treball de la Policia Nacional no hauria de donar-se per conclòs. Falta una incògnita per resoldre: una dona.
La Unitat Central d'Anàlisi Científics va entregar fa poques setmanes el resultat de l'última ampliació del treball que està fent amb les restes d'ADN que es conserven al jersei que Helena Jubany vestia la matinada del diumenge 2 de desembre de 2001, quan va ser llançada drogada i nua per una o diverses persones des del terrat d'un edifici del carrer Calvet Estrella de Sabadell.
Un any abans, els científics de la mateixa unitat van entregar un informe previ en què ja van avisar que el més probable és que entre les restes de matèria orgànica que es conservaven d'aquest jersei existissin restes d'ADN de Laiglesia. Però les probabilitats que van obtenir aleshores eren escasses. Els policies van demanar permís a la jutgessa de Sabadell per ampliar aquest estudi i tornar a raspallar amb cura el jersei, que s'ha mantingut 24 anys sota custòdia policial.
La jutgessa, atenent també les peticions de l'advocat Benet Salellas, que representa la família Jubany, va ordenar a la Policia Nacional seguir amb els seus plans. Així els científics han aconseguit fer un 'match' entre les restes orgàniques del jersei amb el perfil genètic de Laiglesia.
Però durant aquesta nova cerca més exhaustiva, els agents van aconseguir obtenir més mostres d'ADN del jersei de Jubany i detectar material orgànic d'altres perfils. Entre aquests, hi ha un perfil genètic complet d'una dona no identificada. La família Jubany ha demanat a la jutgessa que compari aquest perfil amb el d'Ana Echaguibel. En realitat, si l'objectiu és jutjar la donant d'ADN desconeguda, l'advocat Salellas no pot sol·licitar que ho compari amb ningú més.
Causa prescrita
L'assassinat d'Helena Jubany va prescriure al desembre de 2021, quan es van complir 20 anys, el temps màxim que contempla el marc legal espanyol. Això significa que cap ciutadà pot ser jutjat per aquests fets. Excepte tres: Xavi Jiménez i Santi Laiglesia, que ja estan sent formalment investigats, i Ana Echaguibel, que va ser investigada per aquests fets fins al 7 d'octubre de 2005. Els 20 anys de prescripció en el cas d'Echaguibel van començar a córrer a partir d'aquesta data. El que significa que el 7 d'octubre de 2025 el cas també prescriurà per a ella. En altres paraules, amb la finalitat d'impartir justícia, l'ADN de dona obtingut al jersei de Jubany només pot ser comparat amb el perfil d'Echaguibel.
Per aquest motiu, la família Jubany ha demanat a la jutgessa que investigui Echaguibel abans del proper 7 d'octubre i li ordeni entregar una mostra de saliva per aclarir-ho. Fer la comparativa amb qualsevol altra dona tindria únicament una voluntat aclaridora del que va passar però no revestiria conseqüències penals si resultés identificada.
Ana Echaguibel
Jubany va ser assassinada la matinada del 2 de desembre de 2001 i Manuel Horacio, el primer jutge que va instruir aquest crim, va investigar tres persones: Montse Careta, Santi Laiglesia i Ana Echaguibel. Els tres eren membres de la Unió Excursionista Sabadell (UES), un grup d'amics que organitzaven sortides a la muntanya i al qual Jubany, acabada d'arribar a la ciutat, es va inscriure per conèixer gent. L'arribada de Jubany va alterar la convivència de la colla i diversos dels seus integrants, segons tots els indicis, van urdir un pla per acabar amb ella.
Careta i Echaguibel van ser les principals sospitoses del crim per al jutge Horacio. Després de la seva detenció, va ordenar que les dues ingressessin a la presó. A Laiglesia, advocat de professió i parella de Careta, el jutge el va mantenir com a imputat però el va deixar en llibertat.
L'empresonament preventiu potser aspirava a forçar que Careta i Echaguibel, que a més compartien cel·la a la presó de Wad-Ras de Barcelona, acabessin confessant. Però en lloc de confessar, Careta se va suïcidar. La mort de Careta va aturar en sec la investigació. El jutge va deixar en llibertat Echaguibel i, després d'anys sense practicar cap diligència per avançar en la resolució del crim, la causa es va sobreseure el 2005.
La importància del jersei
El divendres 30 de novembre de 2001 Helena Jubany va acudir a casa de Montse Careta. Jubany aquella tarda treballava de bibliotecària al municipi de Sentmenat, però va acudir al pis de Careta al migdia, va ser drogada amb Noctamid –un somnifer amb benzodiazepina– i es va quedar inconscient.
Per a la investigació resulta de gran interès objectivar qui va estar a casa de Careta entre el divendres 30 de novembre i la matinada del diumenge 2 de desembre perquè això implica que es tracta d'una persona que va estar custodiant el cos drogat de Jubany en lloc de portar-la a l'hospital i que, en major o menor mesura, va participar del fatal desenllaç, quan la víctima –inconscient– va ser pujada per l'escala fins al terrat i llançada al buit.
Per això les proves d'ADN són tan decisives per a la fiscalia i per a l'advocat Salellas: ara es pot afirmar que Laiglesia, que sempre havia negat qualsevol contacte amb Jubany en les setmanes anteriors al crim, va estar al pis de la seva xicota Careta i va mantenir algun tipus de contacte amb Jubany quan es van produir els fets.
Però a més d'ADN de Laiglesia, el jersei sembla indicar que també hi ha una dona que va estar en contacte amb Jubany el dia del crim. Les proves de la Policia Nacional ja han conclòs que aquestes restes biològiques no són ni de la víctima ni de Careta. La jutgessa ha de decidir ara si val la pena comprovar si aquesta desconeguda és Ana Echaguibel.
Echaguibel, després de ser detinguda, va declarar que no va estar al pis de Careta i va negar haver tingut contacte amb Jubany abans de la seva mort. Després de quedar en llibertat, Echaguibel es va marxar de Catalunya. Des d'aleshores, i malgrat els intents de la família Jubany de parlar amb ella per saber si podia ajudar-los a aclarir el que va passar amb Helena, Echaguibel, igual que la resta d'integrants de la UES, ha guardat silenci.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona