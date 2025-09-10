POLÍTICA
ERC canvia la seva imatge: renuncia al groc del 'procés' i es passa al taronja i al beix
«Estem en uns nous temps i ERC s’hi ha d’adaptar», ha explicat la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany
Quim Bertomeu
Un dels reptes que es va autoimposar la nova direcció d’ERC quan va arribar al càrrec a finals del 2024 va ser renovar el partit a tants nivells com fos possible. Amb aquest objectiu al cap, aquest dimecres ha presentat un redisseny de la seva imatge corporativa que té un element que destaca per sobre dels altres: deixa enrere el color groc que tant havia caracteritzat els republicans en els últims anys i es passa al beix i al taronja com a colors preponderants de l’organització.
«És una nova identitat gràfica que respon a una nova estratègia de comunicació. Estem en uns nous temps i ERC s’hi ha d’adaptar», ha explicat la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, que ha sigut l’encarregada de presentar els canvis des de la seu de l’organització.
La renúncia al groc pot semblar sorprenent perquè va ser un dels colors més significatius del procés. No només perquè era el color principal de formacions com ERC i la CUP, sinó també perquè va ser adoptat pel moviment com un color de solidaritat amb els dirigents i activistes independentistes que van ser processats pels tribunals. El gran exemple d’això van ser els llaços grocs en suport als presos independentistes. Que el color de la solidaritat fos al seu torn el color d’ERC sempre va ser vist com un avantatge –tot i que fos només en el terreny cromàtic– per als republicans.
Ara ERC deixa enrere aquest color i es passa al beix i al taronja, colors que el partit ja va exhibir en el passat, però que actualment estaven més associats a altres organitzacions com Ciutadans o Òmnium Cultural. «El groc continuarà estant present, però tornem a un color que ens havia caracteritzat –el beix és molt present en la història gràfica d’ERC–. Actualitzem la identitat gràfica per tornar a connectar amb el país», ha justificat Alamany.
Canvi en la comunicació
El canvi de colors –a part del beige i el taronja, el partit continuarà apostant pel blanc i el negre– forma part d’un canvi global en la comunicació del partit que ERC ja ha anat implementant en els últims mesos. Per exemple, ha augmentat molt la presència dels seus dirigents a les xarxes socials amb missatges polítics, però també d’escenes quotidianes dels seus líders (a casa, al metro o al mercat, entre d’altres). Els republicans aspiren a arribar a l’audiència sense filtres a través d’aquestes xarxes.
Aquesta voluntat de renovar l’organització també ha impactat en altres àmbits. Durant la primavera, per exemple, es van renovar les estructures territorials del partit. Un dels pròxims reptes serà també renovar els candidats a les institucions, començant per les eleccions municipals del 2027.Com va explicar EL PERIÓDICO fa algunes setmanes, la intenció és poblar les candidatures de noves cares i també feminitzar-les.
