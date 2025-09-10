El Govern recorrerà la sentència del TSJC sobre el català: "No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua"
Illa avisa que defensarà el model lingüístic de l'escola "amb tota la contundència"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre el català a l'escola. "No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua perquè és el pitjor que es pot fer per a la convivència", ha avisat el president. Illa ha garantit que l'executiu defensarà el model lingüístic de l'escola catalana "amb tota la contundència" i ha dit que emprendran totes les mesures que considerin oportunes. "El català ha de continuar sent la llengua inclusiva, pròpia i transversal del país i de l'escola", ha afegit.
Aquest dimecres el TSJC ha anul·lat bona part del decret de règim lingüístic educatiu de la Generalitat que blindava el català com a llengua vehicular a l'escola.
