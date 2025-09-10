El finançament singular
El Govern veu assumible el pla d’ERC perquè Catalunya recapti l’IRPF
Paneque insisteix que la consellera d’Economia treballa "amb la màxima exigència" per aconseguir tancar un acord amb el Ministeri d’Hisenda
Sara González
Que ERC hagi presentat la seva pròpia llei perquè l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) pugui recaptar l’IRPF no significa que no hi hagi hagut diàleg previ amb els socialistes. N’hi ha hagut, i molt, amb el Govern de Salvador Illa, que reconeix que feia setmanes que parlaven amb els republicans sobre el text que finalment han presentat en solitari al Congrés. "El diàleg és constant", apunten. Però falta que el PSOE estigui disposat a donar-li recorregut. No només ho espera el partit d’Oriol Junqueras, sinó també el PSC, perquè en depèn l’objectiu d’aprovar nous pressupostos per al 2026.
Tot i que de portes enfora el Govern mira de mostrar-se cautelós per no trepitjar cap durícia i perquè les seves declaracions no puguin interpretar-se com una exigència al Govern de Pedro Sánchez, de portes endins es reconeix que "és evident" que és necessària la modificació legal que planteja ERC perquè la Generalitat pugui recaptar l’IRPF. Aquest va ser el compromís d’investidura que va assumir Illa i que el president reitera que pensa complir, tot i que s’hagi hagut de digerir –també ho han fet els republicans– que això no passarà el 2026, sinó almenys dos anys més tard.
Públicament, l’Executiu es va comprometre "a estudiar i analitzar" el text registrat ja al Congrés, i fins i tot el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va assegurar a TV3 que considera que la proposta "va en el camí" de facilitar aquesta capacitat recaptatòria més gran de l’ATC. Però per molt que els socialistes catalans la vegin amb bons ulls, que prosperi és, en primer lloc, a mans del PSOE i, després, que aquesta reforma legal aglutini prou suport. Si una cosa va evitar el Govern ahir va ser apressar la Moncloa, però això no treu que reconeguin que perquè es faci realitat allò pactat no queda més remei que seguir aquest camí.
Cartografiar els passos
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va insistir ahir que la consellera d’Economia, Alícia Romero, està "treballant intensament" i amb la "màxima exigència" per aconseguir tancar un acord amb el Ministeri d’Hisenda no només per cartografiar els passos que cal fer perquè es pugui muscular la hisenda catalana, sinó per definir un model de finançament en el qual es respecti el principi d’ordinalitat. Fins ara, el Govern no s’ha vinculat a aquest requisit que sí que defensa tant el PSC com ERC.
