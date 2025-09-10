De més de la meitat a menys d’un terç: l’opció independentista es desinfla entre els joves en poc més d’una dècada
El suport a la plena sobirania es manté en el 40% després d’un any d’Illa al Govern
Pau Cortina/Guifré Jordan
Els joves de 18 a 24 anys que tenen la independència com a opció preferida de relació entre Catalunya i Espanya han caigut del 47% al 27% en l'última dècada, en benefici sobretot de l'autonomisme. Segons els baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) al llarg dels anys, més de la meitat de les persones d'aquest grup d’edat apostaven per la plena sobirania el 2013, el 2015 se situaven al llindar del 50%, i ara estan per sota del 30% –aquest col·lectiu és el que ha baixat més en els últims deu anys. Amb tot, les mateixes enquestes revelen que, en el primer any de Salvador Illa com a president de la Generalitat, el qui votarien 'sí' en un referèndum d'independència s'han estabilitzat al voltant del 40% entre el conjunt de la població.
En l'últim Baròmetre del CEO, publicat aquest juliol, els partidaris de ser una comunitat autònoma i els qui creuen que la independència seria el millor escenari estan en situació d'empat tècnic amb gairebé el 32% dels suports cada opció. Els federalistes es mantenen estables al voltant del 22% i els qui aposten per ser una regió sense autonomia es mouen en el 7%.
Entre els joves, però, els autonomistes s’imposen clarament als independentistes, per més de sis punts entre els qui tenen 18 a 24 anys, i per deu punts entre la població de 35 a 49 anys. La plena sobirania és l’opció preferent pel 27,5% i el 26,2% de cadascuna de les dues franges respectivament, uns cinc punts per sota de la mitjana. Les persones entre 50 i 64 anys són les que encapçalen el suport a una separació d’Espanya (34,6%), que reuneix més adeptes que continuar com a comunitat autònoma (28,1%).
El doble de joves defensen ser una regió sense autonomia
Ara bé, en el segon Baròmetre del 2015 eren els adults més joves els qui lideraven els suports a la independència (47,6%) per davant d’autonomistes (27,8%) i federalistes (16,5%), deu punts per sobre de la mitjana catalana. La caiguda d’uns 20 punts en una dècada és de manera clara la més accentuada d’entre les franges d’edat. Entre els de 25 i 34 anys, la caiguda és de 13 punts i, en la resta de trams, no passa de cinc.
La reculada de l’opció sobiranista entre els joves és en benefici de l’autonomisme, que puja sis punts fins al 34,1%, i de l’opció de passar a ser una regió sense autonomia, que es duplica del 4% al 8%. També, els qui no saben o no responen a la pregunta sobre les relacions entre Espanya i Catalunya es tripliquen, del 5% al 15% del total del grup d’edat entre 18 i 24 anys, mentre que els federalistes cauen dos punts. El conjunt de la població segueix les mateixes tendències, però de manera molt menys accentuada.
Independència, “sí o no”
A la pregunta directa ‘Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent’, el “sí” se situa ara en un dels nivells més baixos de l’última dècada. Segons el darrer Baròmetre de juliol del 2025, l’opció obté en concret un 40,2% de suports, quatre punts menys que el 2015 i gairebé deu per sota de l’històric 49% de partidaris de la independència que hi havia la tardor del 2017.
Amb tot, destaca que en les darreres dues onades del Baròmetre s’ha vist frenat el retrocés de l’independentisme, amb dues petites remuntades consecutives després d’haver tocat fons el novembre de 2024 (poc després de l’arribada d’Illa al Govern) amb tan sols un 31,6% de partidaris del “sí”. I és que el mes de juny, coincidint amb el darrer BOP publicat fins a la data, el suport a la independència ha remuntat fins al 40,2%, lleugerament per sobre de l’adhesió registrada poc abans de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, l’agost del 2024. En aquest sentit, es pot dir que un any després de la seva arribada al Govern, l’independentisme es manté en un nivell baix però sense retrocedir.
Pel que fa a la franja d’edat més jove de la població (18-24), s’observa clarament la davallada dels independentistes els darrers anys, des del sentiment majoritari (52,1%) que hi havia la tardor del 2017 fins al poc més d’un terç de sís (36,3%) que apunta la darrera onada del Baròmetre del CEO, el darrer mes de juny. És a dir, els joves són ara menys partidaris de la independència que el conjunt de la societat (40,2%), mentre que l’octubre del 2017 se situaven lleugerament per sobre de la mitjana.
Així i tot, cal remarcar que un any després de l’arribada d’Illa al Govern la distància entre el sí i el no entre el jovent s’ha reduït. Encara que a la tardor passada el percentatge de contraris a la independència va créixer de cinc punts (55,7% nos, 31,6% sís), en les dues onades posteriors de forma consecutiva la tendència s’ha invertit fins a arribar al 45,6%-36,3% actual.
Menys de la meitat dels menors de 34 anys reclamen més autonomia
A la pregunta recurrent dels estudis del CEO sobre el grau de satisfacció amb el nivell d’autonomia de Catalunya ("massa", "suficient", "insuficient"), actualment hi ha el percentatge més baix d’enquestats que desitjarien més cotes d’autogovern: només el 52% consideren insuficient el “nivell” d’autonomia actual, més de deu punts per sota dels anys àlgids del procés, si bé és cert que continuen sent una majoria social.
I, dins del conjunt, són novament els joves els qui ara reclamen menys autonomia. La població d’entre 18 i 34 són, de fet, l’únic grup social que actualment no considera insuficient el nivell d’autonomia de forma majoritària. Només el 43,7% dels més joves (18-24 anys) en voldrien més, i un 48,3% dels d’entre 25 i 34. Pel que fa als primers, el col·lectiu més jove, ja fa un lustre que menys de la meitat expressen el desig de més autonomia per Catalunya, un canvi de tendència des d’almenys l’any 2015. Aquell any, de fet, el 65,2% dels més joves expressaven més desig d’autonomia (per sobre del grup de 25-34 anys i dels majors de 65 anys) i tant aquell com el 2016, aquest desig està per sobre del de la societat en conjunt.
Els joves, els únics que passen del 5 sobre 10 en espanyolisme
D’altra banda, l’últim CEO també pregunta sobre el grau de catalanisme en una escala del 0 al 10, que equivaldria al màxim grau possible. En l’últim estudi, els joves d’entre 18 i 24 anys són els menys catalanistes, amb una mitjana de 6,2 punts, tres dècimes per sota de la mitjana. En especial, les noies d’aquesta franja ho són encara menys (6,03) que els nois (6,39). A mesura que les edats van creixent, també ho fa el catalanisme, fins a arribar al 6,7 sobre 10 entre els que tenen més de 64 anys.
Per simpatia de partit, els votants de totes les formacions se situen de mitjana per sobre del 5 sobre 10 en catalanisme, excepte els de Vox. Els de Junts i Aliança són els únics que passen del 8, mentre que els d’ERC i la CUP s’hi apropen, Els dels comuns i el PSC se situen al voltant del 6, i els del PP, en el 5,1, dues dècimes més que els de l’extrema dreta d’Ignacio Garriga.
En espanyolisme, els percentatges es capgiren, i la nota del conjunt dels enquestats és de 4,4, i la franja de 18 a 24 anys és l’única que passa del 5 –en aquest cas, són només els nois els qui superen aquest llindar i se situen en el 5,5, gairebé un punt per sobre de qualsevol altre grup sociològic. Les persones entre 50 i 64 anys són les menys espanyolistes, amb un 4,1, i els homes d’aquesta franja són els únics que baixen del 4. Per simpatia de partit, cap dels independentistes supera el 3 sobre 10, mentre que els comuns es queden en el 3,7, i el PSC (5,5), PP (7,3) i Vox (8) superen el 5.
