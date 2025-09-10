Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Medi ambient

Catalunya genera més residus i el Govern pressiona per estendre els contenidors intel·ligents o el porta a porta

En total, es van produir 3,86 milions de tones de residus, un 2% més que l’any anterior, el que equival a 482 quilos per habitant i any, una xifra superior a la mitjana espanyola

El percentatge de recollida selectiva millora lleugerament però segueix lluny dels objectius de la UE

La Josefa, veïna de Sant Andreu, tira les escombraries als contenidors intel·ligents instal·lats al barri.

Guillem Costa

Barcelona

Després de cinc anys de descens, la generació de residus a Catalunya va tornar a créixer el 2024. És una de les principals conclusions de l’informe publicat per l’Agència Catalana de Residus. En total, es van produir 3,86 milions de tones d’escombraries municipals (excloent la runa de les obres), un 2% més que l’any anterior, cosa que equival a 482 quilos per habitant i any. Es tracta d’una xifra que està una mica per sobre de la mitjana de tot Espanya (465 quilos per habitant i any). Una de les assignatures pendents, per tant, és disminuir la quantitat d’escombraries que es produeix.

En paral·lel, l’altre gran repte és reciclar bé i aconseguir separar els residus per fraccions. En aquest aspecte, s’ha millorat lleugerament. La recollida selectiva va experimentar un petit augment del 3% i arriba al 47,1% del total (1,8 milions de tones separades en origen). El 2024, la fracció orgànica va millorar en un 6%. També es van incrementar les fraccions d’envasos i paper (3%), mentre que el vidre va caure un 4%. No obstant, més de la meitat (52%) del que es genera directament no es recicla i acaba en abocadors o incineradores.