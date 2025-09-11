En Directe
DIADA 2025 | El Govern fa una crida a "mantenir viu el nervi nacional i civil" per "avançar" i reivindica "els valors compartits"
Partits, entitats, institucions i ciutadants de Catalunya celebren aquest dijous la Diada de Catalunya amb diversos actes arreu del territori.
Segueix en directe els actes i declaracions més importants d'aquest 11 de setembre.
Garriga diu que Illa està "centrat" en satisfer els seus socis per mantenir-se a la "poltrona"
El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "està centrat en satisfer els seus socis per mantenir-se ell i Sánchez a la poltrona". D'aquesta manera, a través de la xarxa X, ha respost el missatge institucional d'Illa amb motiu de la Diada en què ha defensat la "Catalunya centrada". "És un estafador i un incompetent, a les seves mans Catalunya avança directa cap a l'abisme", ha afegit. Vox argumenta que no participa dels actes de l'Onze de Setembre perquè és "guerracivilista" i proposa que la Diada sigui el 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, o el 23 d'abril, per Sant Jordi.
Òmnium insta l'independentisme a demostrar la seva "força" contra els discursos d'odi i els qui volen destruir l'escola
El president d'Òmium, Xavier Antich, ha fet una crida perquè l'independentisme demostri la seva "força, intel·ligència col·lectiva, maduresa i determinació". En la seva intervenció després de l'ofrena floral al monument Rafael Casanova, aquest dijous a Barcelona, amb motiu de la Diada de l'Onze de Setembre, Antich ha afegit que cal lluitar d'aquesta manera contra la sentència del TSJC que vol destruir l'esscola catalana i "dinamitar el gran consens" al voltant de la llengua. El dirigent d'Òmnium també ha apuntat que cal mobilitzar-se contra els discursos d'odi. Antich ha subratllat que, per l'entitat cultural, l'escola i la llengua són "pilar de la cohesió social".
El Consell de la República crida a utilitzar "sempre" el català i defensar la llengua "per damunt de tot"
El president del Consell de la República, Jordi Domingo ha fet una crida a utilitzar "sempre, sempre i sempre" el català, que ha descrit com "la llengua que ens dona identitat". Domingo s'ha referit d'aquesta manera a la sentència del TSJC que anul·la bona part del decret del català a l'escola durant l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada. "Si nosaltres imposem la nostra llengua tindrem la nació que ens mereixem i la independència que volem", ha afegit. Segons Domingo, és molt important defensar, per damunt de tot, la llengua. "Nosaltres hem dit reiterades vegades que hem d'exercir sobiranies constantment per obrir l'escletxa que tenim amb l'estat espanyol", ha conclòs.
En aquest sentit, ha retret també a Espanya que “ataqui” el català des de la judicatura i la política. “La decisió del TSJC no és un fet aïllat, forma part d’estratègia deliberada per a acabar amb l’escola com a eina de cohesió social i nacional”, ha dit, tot afirmant que “per això cal la màxima fermesa” en la defensa del català “conscients que fins que no tinguem la independència no tindrem totes les eines”.
Per últim, ha recordat que “la democràcia està amenaçada a nivell global” i ha considerat que “la millor manera de defensar-la des de Catalunya és defensant la llibertat de Catalunya, els drets humans a Catalunya, i la voluntat de bastir una societat on tots tinguin els mateixos drets i deures”.
Aragonès crida a aprofitar la negociació amb l’Estat com a “primer pas” per a “resoldre el conflicte que no desapareix”
L’expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha aprofitat la Diada per a publicar un vídeo a les seves xarxes on crida a “aprofitar l’escenari de negociacions amb moltes carpetes sobre la taula” entre Espanya i Catalunya per a que l’escenari “esdevingui el primer pas per abordar el fons del conflicte: la voluntat de Catalunya de decidir lliurement el seu futur”. I és que per a Aragonès, es manté la “necessitat de seguir lluitant per resoldre el conflicte polític que no ha desaparegut” i que “xoca amb la fermesa de l’Estat que rebutja” l’autodeterminació de Catalunya.
CCOO i UGT avisen que no es pot avançar en la construcció nacional sense la social i defensen la reducció de la jornada
CCOO i UGT han avisat que "no es pot avançar en la construcció nacional" si no s'avança en la construcció social. Així ho han advertit durant l'ofrena a Rafael Casanova amb motiu de la Diada, just l'endemà que el Congrés decidís no tramitar la reducció de la jornada laboral. Belén López, secretària general de CCOO Catalunya, i Camil Ros, secretari general d'UGT Catalunya, han remarcat que tot i perdre la votació "en cap cas" renunciaran a la reivindicació. D'altra banda, tots dos sindicats s'han referit a la sentència del TSJC que anul·lava gran part del decret de règim lingüístic a l'escola i s'han compromès a lluitar perquè el català segueixi sent vehicular a l'educació.
Plataforma per la Llengua insta el Govern a posicionar-se al costat dels tribunals o de la "defensa real" del català
El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, insta el Govern a deixar clar de quina banda està. "Si de la banda dels tribunals que ataquen la llengua o de la banda de la defensa real del català", ha dit en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova després que el TSJC hagi anul·lat bona part del decret sobre el règim lingüístic a l'escola. Es tracta, segons Escuder, d'una sentència "contra l'escola en català en ple" i que, a banda de "molts nyaps tècnics i jurídics", "afecta directament la línia de flotació del que hauria de ser el coneixement de la llengua a l'escola. Així mateix, ha afegit que la decisió judicial va també en contra de la cohesió del país i suposa una "eina de discriminació".
En la seva declaració pública, el secretari general de Junts ha sostingut que "Catalunya urgeix un estat propi que defensi la llengua, i no un Estat en contra que l'ataca". També ha fet una crida a participar de la manifestació de l'ANC aquest dijous a la tarda, perquè "hi ha més motius que mai per a defensar la independència de Catalunya".
Junts defensa la necessitat d'un estat propi davant d'una Espanya "disposada al que faci falta" contra la llengua
Jordi Turull ha defensat la necessitat d'un Estat propi per a Catalunya per a defensar la llengua catalana davant dels "atacs" que pateix i d'un Estat espanyol "disposat al que faci falta". Així ho ha afirmat aquest dijous el secretari general del partit, Jordi Turull, després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova en el marc de la Diada. "No amb fusells i bombes com el 1714, però sí amb les togues, l'Estat espanyol ens ha recordat a les portes de la Diada que està disposat al que faci falta per a atacar el nervi de la nació, com és la llengua", ha insistit Turull. Davant d'això, ha sostingut que Junts "no es resigna ni es rendeix", sinó que "es compromet a acabar la feina de l'1-O".
Tarafa també ha defensat que Catalunya sigui "mestissa, plural i oberta". I que no tingui pas por de dir que "la diversitat no és un perill". La representant dels Comuns ha fet una crida a lluitar per l'habitatge, Rodalies i els serveis públics, a partir de mesures transformadores, socials i climàtiques.
Finalment, Tarafa ha reclamat una ampliació de drets i ha criticat els partits que els han evitat. I ha posat com a exemple la votació d'ahir al Congrés, que va tombar la reforma de la jornada laboral.
