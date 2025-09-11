Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

DIADA 2025 | El Govern fa una crida a "mantenir viu el nervi nacional i civil" per "avançar" i reivindica "els valors compartits"

Les imatges de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada

Ofrenes florals al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada / Jordi Borràs / ACN / ACN

Laia Bodro Colomer

ACN

Girona

Partits, entitats, institucions i ciutadants de Catalunya celebren aquest dijous la Diada de Catalunya amb diversos actes arreu del territori.

Segueix en directe els actes i declaracions més importants d'aquest 11 de setembre.

