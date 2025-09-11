Els hospitals ampliaran la xarxa d’urgències psiquiàtriques
També hi ha en marxa projectes de reforma per millorar aquests espais en diversos centres
Fidel Masreal/Beatriz Pérez
El suïcidi d’una dona amb un trastorn psiquiàtric greu, el 22 d’agost, a les urgències de l’Hospital Universitari de Terrassa després de més de 48 hores esperant l’ingrés ha provocat protestes dels sindicats mèdics i una petició d’explicacions a la Conselleria de Salut per part de l’oposició. L’hospital defensa que els metges van actuar amb «professionalitat» i que es van activar tots els protocols. Si bé els professionals insisteixen a dir que el problema de fons és la falta de recursos –en aquest cas, de llits d’hospitalització–, el Govern s’ha marcat com a objectiu anar desplegant unitats psiquiàtriques específiques a tots els hospitals, separades de les urgències generals, per ampliar la xarxa actual perquè així es pugui atendre d’una manera més especialitzada aquest tipus de pacients.
«Diversos hospitals ja treballen per humanitzar els serveis d’urgències», apunta una font governamental que no n’ha volgut donar més detalls. Ahir mateix, l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, que ja disposa d’unes urgències psiquiàtriques a banda de les generals, va acollir una reunió de treball per definir exactament com adequar les instal·lacions.
El fet cert és que per a una persona amb un trastorn emocional greu o una ideació suïcida –com va ser el cas de la dona que va acabar traient-se la vida a l’Hospital de Terrassa– haver de compartir l’espai d’urgències amb pacients amb altres problemàtiques no és la millor opció. Tampoc per a la resta de malalts.
Mesures de seguretat
Segons expliquen fonts oficials, tot i que els hospitals disposen de mesures de seguretat especials, hi ha en marxa projectes de reforma per millorar aquests espais. La directora general de Planificació a Salut, Aina Plaza, defensa que, als hospitals amb serveis de salut mental d’aguts, les urgències han de donar resposta «tant a la salut mental com a la salut física del pacient». «Després, l’organització depèn de cada hospital», precisa Plaza.
El doctor Pérez destaca que els avantatges de separar les urgències psiquiàtriques de les generals és que «es disposa de personal especialitzat en salut mental, infermeria especialitzada, psiquiatres». Cardoner incideix en la importància d’oferir «el tracte més adequat a aquests pacients», perquè sovint arriben en una situació «crítica». «L’entorn és molt important en aquests casos, és essencial per donar resposta a aquests pacients i es treballa en aquesta línia», confirma el responsable de Psiquiatria de Sant Pau.
Un mes i mig abans que se suïcidés una pacient psiquiàtric a Terrassa, el comitè d’empresa del centre havia advertit per correu electrònic la gerència del fet».
