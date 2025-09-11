ERC elimina el groc del procés al seu redisseny
Amb l’objectiu de continuar renovant el partit, ERC va presentar ahir un redisseny de la seva imatge corporativa que té un element que destaca sobre els altres: deixa enrere el color groc que tant havia caracteritzat els republicans en els últims anys i es passa al beix i al taronja com a colors preponderants.
"És una nova identitat gràfica que respon a una nova estratègia de comunicació. Estem en uns nous temps i ERC s’hi ha d’adaptar", va explicar ahir la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany. La renúncia al groc pot semblar una mica sorprenent perquè va ser un dels colors més significatius del procés. A banda de ser el color principal d’ERC i la CUP, també va ser adoptat per l’independentisme com un color de solidaritat amb els dirigents i activistes independentistes processats. El gran exemple van ser els llaços grocs. Que el color de la solidaritat fos al seu torn el color d’ERC sempre va ser vist llavors com un avantatge –tot i que fos només al terreny cromàtic– per als republicans.
Ara deixa enrere aquest groc i es passa al beix i al taronja, colors que el partit ja va exhibir en el passat, però que ara estaven més associats a Ciutadans o Òmnium Cultural. "El groc continuarà sent present però tornem a un color que ens havia caracteritzat. Actualitzem la identitat gràfica per tornar a connectar amb el país", va justificar Alamany.
