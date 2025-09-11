DIADA DE CATALUNYA
Institucions, partits i entitats ofereixen les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada
CUP, Aliança Catalana, Vox i PPC no participen d'aquest acte
Institucions, partits i entitats reten homenatge a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de Successió, Rafael Casanova. I ho fan just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714, a l'actual cruïlla entre Ali Bei i ronda de Sant Pere. Els més matiners, a les 8 hores, han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, al capdavant. S'hi espera la presència de membres del Govern i de la Mesa del Parlament, de l'Ajuntament de Barcelona, d'entitats, de sindicats i de partits polítics excepte CUP, Aliança Catalana, Vox i PPC.
