DIADA DE CATALUNYA

Institucions, partits i entitats ofereixen les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada

CUP, Aliança Catalana, Vox i PPC no participen d'aquest acte

Les imatges de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada

Les imatges de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada

Ofrenes florals al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada / Jordi Borràs / ACN / ACN

Barcelona

Institucions, partits i entitats reten homenatge a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de Successió, Rafael Casanova. I ho fan just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714, a l'actual cruïlla entre Ali Bei i ronda de Sant Pere. Els més matiners, a les 8 hores, han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, al capdavant. S'hi espera la presència de membres del Govern i de la Mesa del Parlament, de l'Ajuntament de Barcelona, d'entitats, de sindicats i de partits polítics excepte CUP, Aliança Catalana, Vox i PPC.

