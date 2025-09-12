salut pública
Alerta a Badalona pel desallotjament d’un edifici amb casos de tuberculosi
L’Hospital de Can Ruti adverteix dels perills sanitaris davant la pròxima desocupació de centenars de persones de l’antic institut municipal B9
Albiol assegura que no té coneixement de la presència de la malaltia a l’equipament.
«Hi ha possibilitats de contagi», sobretot en el cas de persones vulnerables
Gerardo Santos
L’antic institut municipal B9 de Badalona va ser ocupat el juny del 2023 per dotzenes de migrants provinents d’anteriors desallotjaments a la ciutat. A finals d’aquell any, el Departament de Salut va tenir constància, segons ha pogut confirmar ara El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, del primer cas de tuberculosi entre els que viuen en aquest espai, situat a la intersecció entre els barris del Remei i de Sant Roc. Des d’aleshores i fins avui, Salut confirma haver tingut constància de nou casos de tuberculosi més. Entre els que es van contagiar hi havia la víctima mortal d’un apunyalament a finals d’agost, confirmen fonts policials. L’alcalde Xavier García Albiol (PP), que persegueix judicialment la desocupació del centre des de fa dos anys, assegura a aquest diari que no tenia cap coneixement de la problemàtica: "No tenim constància de l’existència de tuberculosi i cap autoritat sanitària ens ha informat o notificat aquesta circumstància", afirma el primer regidor.
Tot i que fins ara ni la conselleria ni l’Ajuntament han informat oficialment sobre els contagis, reconegudes fonts sanitàries consultades per aquest diari asseguren que el desallotjament de l’antic institut B9, "molt a prop" segons el mateix Albiol i fonts policials, representa un "risc important per a la salut pública".
Ho adverteix en primer lloc la mateixa cap de la Unitat de Tuberculosi de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, Cristina Vilaplana. Es tracta de la responsable que ha conegut de primera mà els casos de tuberculosi del B9. Vilaplana explica que la desocupació és "arriscada des d’un punt de vista epidemiològic" perquè aquest últim any s’ha fet un "esforç molt gran" per establir una "xarxa de confiança" amb els contagiats per aconseguir que es "lliguessin al sistema". "Algunes d’aquestes persones ja han acabat el tractament, però n’hi ha d’altres que no. En qualsevol cas, totes aquestes persones estan sota control", diu Vilaplana, especialista en microbiologia i parasitologia que coordina el pla de tuberculosi d’aquest hospital badaloní.
Apuntala aquests recels Carles Garcia Roqueta, president de la Societat Catalana de Mediació en Salut i secretari de la junta de govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). Aquest advocat considera que el desallotjament implica "un risc important", ja que "hi ha possibilitats de contagi [es produeix per via aèria]", sobretot "si parlem de persones vulnerables i migrants que fa poc temps que són aquí".
El Departament de Salut assegura que "s’ha seguit el protocol establert" i que actualment "no tenen constància que hi hagi casos que puguin transmetre la malaltia". Apunten així mateix que "després de dues setmanes de tractament [en les quals el pacient s’ha d’estar ingressat en un centre sanitari per evitar l’exposició a altra gent], la persona ja no és contagiosa" i "pot seguir el tractament clínic habitual".
Falta d’informació pública
Quan es pregunta si en algun moment s’ha arribat a comunicar aquesta problemàtica a l’Ajuntament de Badalona, la Conselleria de Salut es limita a comentar que "la notificació de les malalties de declaració obligatòria la fan els professionals assistencials" i que, "en el cas de la tuberculosi, la notificació tant del primer cas com de la resta es fa per aquesta via". L’Executiu municipal, per la seva banda, nega rotundament haver tingut cap coneixement dels casos de tuberculosi de l’antic B9 fins al moment en què aquest diari els ho ha demanat: "Es tracta d’una irresponsabilitat molt greu", es lamenta Albiol, "i no permetrem que els veïns continuïn patint el calvari que viuen des de fa dos anys, ara amb riscos sanitaris".
En relació amb la falta d’informació pública per part de les administracions, Garcia Roqueta situa aquest deure en l’àmbit de l’ètica. "Tant l’Ajuntament com el departament s’han d’informar recíprocament. I també tenen el dret de saber-ho els ciutadans per una qüestió ètica", assenyala aquest expert, que assumeix la "gran preocupació" de les associacions mèdiques per la falta de prevenció de la tuberculosi davant la "incidència tan espectacular" que ha tingut durant els últims anys a Catalunya.
L’Ajuntament de Badalona estima que a l’antic institut B9 ja hi viuen entre 400 i 500 persones, majoritàriament migrants d’origen subsaharià, tot i que la seva població no és estable. El febrer del 2024, aquest mitjà va accedir a l’assentament, va enraonar amb diverses de les persones que hi fan vida, entre les quals hi ha menors d’edat, i va comprovar in situ la pobresa extrema i infrahumana per la qual passen. "Estan malnodrides, i per això mateix desenvolupen malalties que s’aprofiten d’aquestes circumstàncies. La tuberculosi apareix quan baixen les defenses i és llavors quan les persones es poden contagiar", assenyala la doctora Vilaplana.
La presència de casos de tuberculosi al B9 és un secret de domini públic per als veïns dels barris del Remei i de Sant Roc des de l’apunyalament que va tenir lloc el 28 d’agost. Asseguren que tenen "por" de passar per davant del recinte i lamenten que faci dos anys que "les administracions mirin cap a un altre costat". L’enorme mobilitat de la gent que ocupa l’antic institut fa difícil que Salut o Can Ruti puguin parlar d’un "brot" d’aquesta malaltia, ja que "no es pot demostrar que [la desena de casos] estiguin relacionats entre si", diu Vilaplana. Tot i això, el que és clar és que les persones que han rebut tractament "comparteixen o han compartit el mateix espai, que és aquesta nau", apunten tant des de Can Ruti com des del departament.
