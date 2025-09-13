Arrenca "amb força" una temporada de bolets que es preveu "bona" gràcies a les pluges regulars
El Mercat de Cal Rosal estrena la campanya amb els primers rovellons i camagrocs
ACN
La temporada de bolets ha començat "amb ganes" en algunes zones de Catalunya. Així ho ha explicat a l'ACN el micòleg Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que pronostica una temporada boletaire "bona" gràcies a les pluges continuades. Tot i això, en comarques com el Berguedà, aquest dissabte els primers boletaires tenen feines a omplir el cistell. És el cas del Juan Antonio, de Martorell, que, malgrat la pluja, ha anat fins als boscos de Capolat. No ha tingut sort: només ha trobat un rovelló. On els cistells sí que estan plens és al Mercat de Cal Rosal, a Olvan, que aquesta setmana ha engegat la campanya. De moment, s'hi poden trobar ceps, camagrocs, rovellons i ous de reig.
Aquest és el primer cap de setmana que el Mercat de Cal Rosal està en marxa i la pluja ha provocat que hi hagi menys visitants de l'habitual. Tot i això, els paradistes es mostren "molt optimistes" i auguren una bona campanya, sempre que el temps acompanyi. De moment, ja es poden trobar els primers bolets, tot i que amb uns preus encara força elevats.
Des de l'Associació de Boletaires de Berga, el seu president, Ramon Minoves, també preveu una bona temporada per les pluges regulars d'aquest estiu. "Hem tingut tempestes de manera constant i, malgrat un parèntesi de calor intensa, ara sembla que la pluja ha tornat i ja es poden trobar els primers bolets", ha remarcat.
Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, l'investigador Juan Martínez de Aragón assegura que "la temporada de bolets ha començat amb ganes". Segons explica, ja hi ha zones del país on la producció d'algunes espècies és notable. És el cas dels ceps, pinetells i rovellons, així com apagallums, mentre que a les àrees de mitja muntanya també comencen a aparèixer els primers camagrocs.
En una entrevista a l'ACN, l'investigador assenyala que les pluges continuades de l'estiu permetran una nova temporada "bona" -la de l'any passat va ser gairebé de "rècord"- i sembla que es deixa enrere els anys més difícils de sequera. Que la temporada hagi començat a principis de setembre és, segons ell, "tornar a la normalitat". Tot i això, adverteix que la calor pot ser un factor determinant: "Les altes temperatures hi juguen en contra, perquè redueixen l'aigua disponible per a les plantes i acceleren l'evaporació".
Els bolets no comestibles, també imprescindibles
L'investigador lamenta que encara hi hagi visitants que malmetin els bolets que no són comestibles. "Hi ha qui dona puntades de peu o els trepitja, i és una llàstima", remarca. Recorda que molts animals se'n beneficien i que aquests bolets exerceixen una funció clau al bosc: estableixen una simbiosi amb els arbres i contribueixen a captar nutrients. Un paper fonamental que, segons ell, els fa indispensables: "Sense ells, no tindríem els boscos actuals". De les prop de 10.000 espècies que existeixen, només una vintena es cullen per al consum humà.
Regular la recol·lecció de bolets, l'etern debat
Tot apunta que la fal·lera per tornar al bosc es repetirà aquesta tardor. Des del CTFC, defensen que cal establir mesures per regular aquesta activitat i garantir la salut dels boscos. "És necessari", subratlla l'investigador Juan Martínez de Aragón. Segons ell, la societat està "totalment preparada", però falta voluntat política per tirar-ho endavant.
En la mateixa línia s'expressa el president de l'Associació de Boletaires de Berga, Ramon Minoves, que considera inevitable abordar la qüestió: "Algun tipus de regulació s'ha de fer per filtrar l'allau de cada any. No estem a favor de la prohibició, però sí que cal trobar una mesura que garanteixi l'equilibri entre la propietat forestal i l'accés lliure al bosc", subratlla.
