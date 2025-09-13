Un front de tempestes fortes escombra Catalunya i deixa un rècord de 7,8 litres en un minut a la Quar, al Berguedà
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 161 trucades relacionades amb els xàfecs intensos
ACN
Un front de tempestes fortes ha escombrat el nord de Catalunya en les darreres hores i ha deixat registres d'entre 30 i 60 litres a la Catalunya Central i punts de les comarques de Girona. Els aiguats han estat de caràcter torrencial en algunes localitats i destaquen els 50,4 litres de la Quar (Berguedà), amb un rècord de 7,8 litres en un minut -a les 05.27 hores de la matinada- que han superat els 7,6 litres de Montserrat-Sant Dimes del 4 de setembre del 2014. L'estació de la Quar, que ha registrat una ratxa màxima de vent de 95 km/h, també ha batut una altra marca amb 26,1 litres en tan sols 5 minuts, per sobre dels 24,7 litres de Cunit (Baix Penedès) del 12 d'agost del 2019, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 161 trucades relacionades amb els xàfecs intensos que han generat 103 expedients. Fins a les 9 hores, sobresurten precipitacions com els 61,1 litres de Vilanova de Sau, els 54,2 litres de Calldetenes, els 50,4 litres de la Quar, els 47,4 litres de Vic, els 44,8 litres de Manresa, els 42,5 litres de Girona o els 40,5 litres del pantà de Sau, segons les dades de les estacions meteorològiques de Meteocat i Meteoclimatic. El front de tempestes fortes també ha deixat alguna calamarsada com en el cas de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès.
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Una dona conviu més d'un any amb el cadàver momificat de la seva mare
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys