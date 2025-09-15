Salvador Illa: "El que està passant a Gaza és un genocidi"
El president de la Generalitat retreu a la dreta que "continuï negant" l'extermini després de les protestes de la Vuelta
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que "el que està passant a Gaza és un genocidi" i que "negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat". "63.000 morts, 150.000 ferits, 250.000 persones en risc de desnutrició, molts d'ells nens, i gairebé 2 milions de desplaçats. D'això se'n diu genocidi. Les coses s'han de dir pel seu nom. Si no, no es pot fer res sensat", ha argumentat el cap de l'executiu català aquest dilluns en unes jornades organitzades per 'Europa Press' al Palau Macaya de Barcelona. Illa ha fet aquestes declaracions un dia després que les protestes contra els bombardejos de Gaza impedissin la celebració de l’última etapa de la Vuelta a Madrid.
Durant la seva intervenció Illa ha defensat les mesures anunciades la setmana passada per Pedro Sánchez en suport a Gaza i ha lloat la seva "fermesa i coherència". "El món s'està endinsant en una profunda deshumanització i un país sense valors no té futur. Els valors són sempre la brúixola i l'últim nord que no podem perdre mai", ha insistit.
Illa ha fet aquestes declaracions un dia després que les protestes contra els bombardejos de Gaza impedissin la celebració de l'última etapa de la Vuelta a Madrid, una situació que ha generat moltes crítiques per part del PP. El president s'ha mostrat “sorprès” pel fet que la dreta "continuï negant" el genocidi i els ha demanat que "deixin de negar la realitat".
Finançament singular
El cap de l'executiu també s'ha referit al finançament singular i ha reiterat que Catalunya "no vol cap privilegi", sinó un model adaptat a les singularitats per "desenvolupar el seu potencial". Així ho ha expressat un dia després de saber-se que la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, no veu assumible la proposició de llei d’ERC i que prepara la seva alternativa al finançament singular per a Catalunya.
Segons va avançar ‘El Periódico’ i van confirmar a l’ACN fonts del Ministeri, Montero no comparteix la pretensió d’una “cessió integral” de l’IRPF a la Generalitat ni les reformes legals que plantegen els republicans. També defuig fer cap referència al principi d’ordinalitat.
