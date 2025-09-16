Seguretat viària
Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
La DGT anuncia la incorporació immediata de 25 nous examinadors en diverses prefectures de Catalunya que se sumen als 138 ja existents
Germán González
Catalunya té una llista d'espera de 70.000 persones per examinar-se de les proves pràctiques del permís de conduir. Per acabar amb aquest retard, que suposa una espera de diversos mesos entre l'obtenció del teòric i poder aconseguir la part pràctica, aquest dimarts s'han reunit a Barcelona la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, amb el director de la Direcció General de Trànsit (DGT) Pere Navarro.
En aquesta trobada, Navarro ha anunciat la incorporació immediata de 25 nous examinadors en diferents punts del territori català, que s'uneixen als 138 ja existents. A més, ha avançat que al llarg del proper any hi haurà noves incorporacions, malgrat que encara no s'han concretat ni el calendari ni el volum total. Per a la DGT, aquest reforç és una mesura clau per agilitzar el ritme de proves i reduir les llistes d'espera acumulades.
A més, Parlon ha explicat a la DGT que Trànsit està capacitat per assumir tasques de suport que ajudin a descongestionenar el sistema i a garantir que els aspirants puguin presentar-se amb més celeritat a l'examen pràctic. Per això, a la trobada s'ha pactat la creació d'un grup de treball conjunt entre la DGT i Trànsit per abordar qüestions com el disseny de nous cursos de formació en seguretat viària per a futurs conductors, la revisió del sistema actual de cursos de recuperació de punts, el funcionament i la regulació dels centres de reconeixement mèdic, elaborar mecanismes per reduir les llistes d'espera als exàmens de conduir i analitzar si Trànsit pot assumir la gestió de les proves corresponents a la categoria A i als permisos del transport de mercaderies perilloses.
D'aquesta manera, els responsables d'Interior pretenen establir "vies de col·laboració que permetin revertir un fet que afecta milers d'aspirants a conductors i que té un impacte directe en la mobilitat, l'ocupació i la vida quotidiana de moltes famílies".
També han assenyalat la importància d'articular "noves fórmules de cooperació territorial adaptades a la realitat de cada demarcació". D'aquesta manera Trànsit pretén ser un interlocutor en la gestió dels exàmens per oferir una resposta "més àgil i immediata en els problemes actuals, garantint la qualitat i seguretat" del procés.
En aquest sentit recorden que la col·laboració entre Trànsit i la DGT ha permès implementar des de fa uns mesos punts d'examen a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, per reduir els desplaçaments i els temps d'espera dels aspirants.
