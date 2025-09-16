La Generalitat obrirà delegacions a la Xina, el Canadà i Jordània
El govern català rgumenta que l’ampliació de la xarxa diplomàtica es fa prioritzant zones del món amb un "alt interès estratègic"
Sara González
El Govern obrirà tres noves delegacions de la Generalitat a la Xina, el Canadà i Jordània. Així ho va confirmar ahir la Conselleria d’Unió Europea i Acció Exterior després d’una reunió de Jaume Duch amb el grup parlamentari d’ERC. Socialistes i republicans van acordar per a la investidura de Salvador Illa la consolidació i ampliació de la xarxa de delegacions, que passessin de 21 a 24 quan aquestes tres siguin inaugurades, per la qual cosa les dues parts consideren que es fa un pas més en el compliment dels compromisos segellats.
De fet, el president de la Generalitat ja va anunciar al juliol, durant el seu viatge a la Xina, la intenció d’obrir en aquest país una seu de la Generalitat abans de finals d’any per enfortir la relació bilateral amb el país asiàtic després de la guerra aranzelària provocada per Donald Trump. Quant a la del Canadà, els republicans destaquen que hi haurà un responsable que es farà càrrec de les relacions amb el Quebec. La tercera delegació, la del Mediterrani Oriental, s’ubicarà a Jordània just en un moment en què tant Illa com Sánchez han denunciat el genocidi a Gaza i defensat accions per pressionar Israel perquè pari les hostilitats.
El Govern argumenta que l’ampliació de la seva xarxa diplomàtica es fa prioritzant zones del món amb un "alt interès estratègic" per a Catalunya i amb l’objectiu d’"enfortir la representativitat i la projecció econòmica" de Catalunya al món. També emmarca les noves seus dins del pla per consolidar i professionalitzar les delegacions catalanes a l’exterior que va aprovar el mes de juliol passat.
El desplegament del que va acordar amb ERC confirma la reformulació que ha fet Illa de la seva política exterior des que es va convertir en president fa un any. Abans, com a líder de l’oposició, havia criticat l’obertura d’algunes de les delegacions, que considerava una mena d’altaveu de l’independentisme dels governs d’ERC i de Junts. Però per a la seva investidura els republicans van reclamar que mantingués la Conselleria d’Acció Exterior i que es comprometés no només a mantenir les seus ja obertes, sinó a ampliar-les.
Una oportunitat
No obstant, el Govern d’Illa vol posar el seu segell a la gestió de les ambaixades, que veu ara com una oportunitat perquè Catalunya cultivi relacions que serveixin per atraure noves inversions i avançar en el seu objectiu de recuperar el lideratge econòmic a Espanya.
