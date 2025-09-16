Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Negociació en marxa

El Govern admet el xoc amb Hisenda pel finançament i defensa que Catalunya ha de recaptar el 100% de l’IRPF

Hisenda prepara la seva alternativa al finançament singular de Catalunya davant la proposta «inassumible» d’ERC

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa d'aquest dimarts.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa d'aquest dimarts. / David Zorrakino / Europa Press

Sara González

Barcelona

«Hi ha moments en una negociació en què s’ha de treballar per arribar a acords». Amb aquesta afirmació, mesurada perquè no sigui entesa com un desacord irreconciliable, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reconegut que estan intentant desfer el nus del finançament singular amb el Ministeri d’Hisenda, que veu «inassumible» que Catalunya recapti el 100% de l’IRPF i està ultimant una proposta alternativa.

Per a l’Executiu de Salvador Illa, no obstant, no hi pot haver mitges tintes amb aquesta qüestió, ja que el recolzament d’ERC en qüestions tan crucials per a la legislatura catalana com els pressupostos depèn de no moure’s gens ni mica de l’acordat. I més encara quan els republicans ja han acabat acceptant un retard de dos anys, fins al 2028, perquè l’Agència Tributària de Catalunya estigui recaptant íntegrament l’IRPF.

«El model és clar: recaptar progressivament el 100% de l’IRPF i ordenalitat, a més de la solidaritat. Aquest és l’objectiu que perseguim, el marc de joc», ha reafirmat Paneque, evidenciant que, per ara, no es troba la partitura per estar en total sintonia amb el ministeri que dirigeix María Jesús Montero. Malgrat això, el president de la Generalitat està convençut que acabarà aconseguint-ho perquè té la paraula de Sánchez.

Sigui quin sigui el desenllaç, al Govern li toca trampejar una situació incòmoda, perquè si alguna cosa no vol Illa és cap tipus de fricció amb el Govern de Pedro Sánchez, de qui és el fidel escuder. Aquest dilluns, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va recordar que el model pactat amb els republicans «és vigent» perquè, a més, va ser rubricat per la mateixa cúpula del PSOE. Una mena de recordatoris amb què els socialistes catalans miren d’esquivar que sonin a exigència.

Per això la portaveu ha mirat de treure ferro al desacord sobre dos punts crucials com la capacitat de recaptació de la hisenda catalana i l’ordinalitat, que ha emmarcat com una fase més lògica i comprensible en una negociació sobre un canvi estructural del finançament autonòmic. Paneque ha assegurat que «no és contradictori» que hi hagi «altres propostes» sobre la taula –amb referència a la que està redactant Hisenda– amb el fet que el Govern es mantingui ferm en els termes de finançament subscrits amb ERC.

«Estem fent una tasca responsable, continuada, amb molt d’esforç per garantir un finançament just i complir els acords. Mantenim els nostres objectius», ha insistit donant a entendre que no podrà ser assumible per a la Generalitat una proposta que relegui els pilars de la singularitat. Això sí, comprenen que el ministeri reclami un marge per poder ajustar el model a la resta de comunitats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents