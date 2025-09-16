Negociació en marxa
El Govern admet el xoc amb Hisenda pel finançament i defensa que Catalunya ha de recaptar el 100% de l’IRPF
Hisenda prepara la seva alternativa al finançament singular de Catalunya davant la proposta «inassumible» d’ERC
Sara González
«Hi ha moments en una negociació en què s’ha de treballar per arribar a acords». Amb aquesta afirmació, mesurada perquè no sigui entesa com un desacord irreconciliable, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reconegut que estan intentant desfer el nus del finançament singular amb el Ministeri d’Hisenda, que veu «inassumible» que Catalunya recapti el 100% de l’IRPF i està ultimant una proposta alternativa.
Per a l’Executiu de Salvador Illa, no obstant, no hi pot haver mitges tintes amb aquesta qüestió, ja que el recolzament d’ERC en qüestions tan crucials per a la legislatura catalana com els pressupostos depèn de no moure’s gens ni mica de l’acordat. I més encara quan els republicans ja han acabat acceptant un retard de dos anys, fins al 2028, perquè l’Agència Tributària de Catalunya estigui recaptant íntegrament l’IRPF.
«El model és clar: recaptar progressivament el 100% de l’IRPF i ordenalitat, a més de la solidaritat. Aquest és l’objectiu que perseguim, el marc de joc», ha reafirmat Paneque, evidenciant que, per ara, no es troba la partitura per estar en total sintonia amb el ministeri que dirigeix María Jesús Montero. Malgrat això, el president de la Generalitat està convençut que acabarà aconseguint-ho perquè té la paraula de Sánchez.
Sigui quin sigui el desenllaç, al Govern li toca trampejar una situació incòmoda, perquè si alguna cosa no vol Illa és cap tipus de fricció amb el Govern de Pedro Sánchez, de qui és el fidel escuder. Aquest dilluns, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va recordar que el model pactat amb els republicans «és vigent» perquè, a més, va ser rubricat per la mateixa cúpula del PSOE. Una mena de recordatoris amb què els socialistes catalans miren d’esquivar que sonin a exigència.
Per això la portaveu ha mirat de treure ferro al desacord sobre dos punts crucials com la capacitat de recaptació de la hisenda catalana i l’ordinalitat, que ha emmarcat com una fase més lògica i comprensible en una negociació sobre un canvi estructural del finançament autonòmic. Paneque ha assegurat que «no és contradictori» que hi hagi «altres propostes» sobre la taula –amb referència a la que està redactant Hisenda– amb el fet que el Govern es mantingui ferm en els termes de finançament subscrits amb ERC.
«Estem fent una tasca responsable, continuada, amb molt d’esforç per garantir un finançament just i complir els acords. Mantenim els nostres objectius», ha insistit donant a entendre que no podrà ser assumible per a la Generalitat una proposta que relegui els pilars de la singularitat. Això sí, comprenen que el ministeri reclami un marge per poder ajustar el model a la resta de comunitats.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil