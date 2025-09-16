La 'manada de Castelldefels' reconeix la violació de tres noies i aconsegueixen una important rebaixa de la condemna
D’una petició provisional de 28 a 53 anys s’ha passat únicament a una condemna que oscil·la entre els tres anys i onze mesos i vuit anys i cinc mesos, després d’un pacte entre la fiscalia, l’acusació i les defenses
J. G. Albalat
Els cinc membres de la ‘manada de Castellefels’, acusats de la violació de tres noies entre el març i el maig del 2021, han reconegut que els van violar al domicili d’un d’ells i durant les restriccions per la pandèmia de la Covid. La defensa dels processats han arribat a un acord amb la fiscalia i les acusacions particulars, en noms de les víctimes, per rebaixar de manera important la pena que provisionalment se sol·licitava per a ells, que era de 28 a 53 anys i ha passat a únicament una condemna que oscil·la entre els tres anys i 11 mesos a vuit anys i cinc mesos. La defensa ha sol·licitat la suspensió de l’execució de la condemna, a la qual cosa s’ha oposat la fiscalia.
El judici que s’ha iniciat a l’Audiència de Barcelona havia de durar diversos dies i d’aquesta manera s’ha reduït a una única sessió. Els processats han demanat perdó a les noies agredides sexualment i han mostrat el seu penediment, tal com estava establert en el pacte que va ser entregat la setmana passada al tribunal. «Els demano disculpes a elles i a les seves famílies, i hem intentat reunir diners per reparar el mal causat», ha dit un. «Vull mostrar el meu absolut penediment i demanar perdó a les víctimes de tot cor». I així ho van declarar un a un.
La disminució de la pena
Per aplicar aquesta disminució se’ls ha aplicat atenuants, com la reparació del mal al pagar la indemnització i la confessió i penediment, a més del fet que la imputació que les agressions sexuals siguin continuades i la revelació de secrets per haver gravat en un hotel unes relacions sexuals, però en aquest cas consentides. Sí que s’ha mantingut la imputació de pertinença a grup criminal, per haver actuat de comú acord en les violacions, alguns com a autors o coautors i altres com a cooperadors necessaris. A més, segons l’acord pactat entre les acusacions i les defenses, també s’ha reduït la indemnització que cobraran les víctimes: una d’elles percebrà només 30.000 euros, quan la fiscalia reclamava 50.000 euros; una altra, 30.787 euros quan se’n reclamaven 89.000 euros, i la tercera, 33.0000 euros, quan se n’exigien 73.000. Per delictes, la màxima condemna per un d’ells, en concret per les agressions sexuals, és de dos anys i tres mesos.
Segons l’escrit del fiscal, en el període comprès entre el març i el maig del 2021, estant vigents les restriccions de mobilitat per la pandèmia de la covid, els processats, aprofitant aquesta situació i «posats de comú acord», van contactar a través de xarxes socials amb noies que, per qualsevol circumstància mèdica o personal, «tenien baixa la seva autoestima».
