La 'manada' de Castelldefels s'asseu al banc dels acusats
Els cinc processats estan acusats d’agredir sexualment tres dones i de pertànyer a un "grup criminal" per perpetrar de comú acord els atacs
J. G. Albalat
"Si porto una tia a casa teva, ¿t’animaries a un trio?", "quan vagi ben borratxa i calenta és el moment de picar a la porta", "et passaria el telèfon d’una de molt ‘guarra’ i està bé, però no me’n fio perquè a aquesta sí que la veig capaç de denunciar-me". Aquests són alguns dels missatges de WhatsApp que es van intercanviar els membres de la ‘manada’ de Castelldefels, cinc amics acusats de violar tres dones. Avui comença a l’Audiència de Barcelona el judici contra aquests cinc processats, que la fiscalia no només acusa de les agressions sexuals, sinó també de pertinença a "grup criminal".
La fiscalia reclama penes que van de 28 a 53 anys de presó per als cinc imputats, amb edats compreses entre els 30 i 36 anys quan van passar els fets i que van cometre les presumptes agressions sexuals al domicili que el principal acusat, per a qui es demana una pena més alta, tenia a Castelldefels. Segons l’escrit del ministeri públic, entre març i maig del 2021, estant vigents les restriccions de mobilitat per la pandèmia, els processats, aprofitant aquesta situació i "llocs de comú acord", van contactar a través de les xarxes socials amb joves que, per qualsevol circumstància mèdica o personal, "tenien baixa la seva autoestima".
Una vegada es guanyaven la seva confiança, els membres de la ‘manada’ els proposaven tenir trobades amb ells que, arran de la pandèmia, van tenir lloc al pis d’A. R. P. C. a Castelldefels. A les esmentades festes, prossegueix la fiscalia, les víctimes van acudir de manera voluntària, "alienes al caràcter grupal i sexual d’aquestes". Els acusats sí que anaven "amb el coneixement i voluntat d’atemptar contra la indemnitat sexual de les joves, creant a l’esmentada vivenda un clima de submissió que va arribar a minvar i fins i tot a anul·lar la capacitat de reacció" de les dones.
"Ties lletges"
Els cinc processats integraven, juntament amb altres persones, un grup de Whatsapp de nom K-Team i que era utilitzat, incideix la fiscalia, per "els integrants de la trama" per seleccionar les joves que volien portar a la vivenda de Castelldefels i on, a més, es "burlaven" del que pretenien fer amb elles. Aquest xat servia també, segons la fiscalia, per compartir impressions sobre les trobades amb les tres perjudicades, aprofitant per "vantar-se" dels fets i per "envalentir-se" amb la idea d’organitzar més festes d’aquesta naturalesa. Així, per exemple, el 20 de juny del 2021, un dels acusats va escriure: "Cal pujar el nivell de les ties, només ties lletges, ties lletges amb ampolles". Dos dies més tard, un dels imputats va relatar que un processat havia tingut relacions amb una jove, i va afegir: "¿Quan anem tots una altra vegada?" detallant les pràctiques sexuals realitzades.
