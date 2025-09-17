El debat sobre els salaris dels expresidents de la Generalitat i del Parlament es reactiva
S'obre la porta a tornar a debatre la reforma de les retribucions
Gisela Boada
Els sous dels expresidents, tant de la Generalitat com del Parlament, fa anys que són en el punt de mira dels partits polítics. En la legislatura passada, el PSC, llavors a l’oposició, juntament amb Comuns i Ciutadans, van impulsar diverses propostes per limitar aquestes retribucions centrant el focus especialment en els expresidents de l’hemicicle, que mai es van debatre per avanços electorals. Aquestes iniciatives van sorgir arran de la imputació de l’expresidenta de la Cambra catalana, Laura Borràs.
Passat aquest enrenou, els socialistes, ja des del Govern, asseguren ara que "en aquests moments" no consideren necessari "modificar la llei" dels expresidents. Així ho va explicar ahir la portaveu i consellera Sílvia Paneque des del Palau de la Generalitat al valorar l’anunci de l’expresident Pere Aragonès de renunciar a la seva retribució. En el Parlament, la portaveu del grup parlamentari socialista, Elena Díaz, va afirmar que el seu partit està "disposat a debatre" una actualització de la normativa per adaptar les retribucions a la realitat actual.
ERC va agrair el "gest" d’Aragonès. El PPC va apostar per "una revisió a fons" d’aquestes pensions vitalícies, i els Comuns van insistir en la reforma pendent. El partit més contundent va ser la CUP, que va reclamar directament "retirar" les retribucions.
