L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: "Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home"
El discurs fonamentalista de l’Institut del Verb Encarnat es troba present a Instagram, Youtube, Telegram i WhatsApp
Té com a pal de paller el rector de la parròquia de la plaça Valldaura, Gustavo Lombardo, i el seu blog
Francesc Galindo
L’Institut del Verb Encarnat ha anat desplegant des de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè, a la plaça Valldaura de Manresa, una cada cop més notòria presència a Internet i les xarxes socials del seu discurs ultraortodox i fonamentalista. La darrera polèmica sobre la vinculació del diable al correfoc de la Festa Major, a càrrec del sacerdot Gustavo Lombardo, és només la punta de l’iceberg.
Lombardo porta a terme una intensa activitat a Instagram, Youtube, Telegram, WhatsApp i té com a pal de paller el seu blog «El Verbo era la luz y el Verbo se hizo carne».
Més enllà d’advertir de la cada cop major presència del diable entre nosaltres i que es lliura una guerra en la qual «si pogués el comunisme ens mataria com en el 36» va assegurar en una recent homilia que qui hi ha darrere de l’avortament i la llibertat per triar el gènere sentit és ni més ni menys que el dimoni.
El martiri com a possibilitat real
El martiri és un altre dels temes que tracta de forma recurrent. La darrera entrada al seu blog recull una nova visita al monestir del Pueyo on explica que van viure 18 religiosos benedictins que van ser martiritzats el 1936.
Es refereix al martiri com una possibilitat real i remet a un escrit seu anterior en el qual ja deixava constància que «el martiri no hauria d’estar fora de les possibilitats en les quals podem manifestar la nostra fe i amor al Senyor».
¿Hi ha una millor forma de morir que donant la vida per aquell que va morir per nosaltres?
Planteja un seguit d’inquietants preguntes: ¿Hi ha una millor forma de morir que donant la vida per aquell que va morir per nosaltres? ¿Quina gran gosadia seria donar la vida sent nosaltres culpables i simples pecadors, per qui la va donar sent immaculat i el Verb Encarnat? ¿No és el martiri una conseqüència lògica de la nostra fe catòlica oimés sent religiosos? ¿No ens han ensenyat sempre que hem d’estar disposats a morir abans que pecar? ¿No hem d’estar disposats, com el Bon Pastor, a donar la vida per les ovelles?
A Instagram afirma que l’assassinat de Charlie Kirk, activista conservador i aliat de Trump en una universitat dels EUA, va ser perquè el jove «defensava la veritat» i alerta que «el comunisme ja odiava la veritat el segle passat» i la ideologia s’ha transmutat per enfrontar «dones contra homes, homosexuals contra heterosexuals, negres contra blancs. Qualsevol minoria, tot amb el qual es pugui fer dialèctica es fa la dialèctica destructiva del comunisme».
Missioner a Manresa
Gustavo Lombardo, argentí (1980), Màster en Ciències Socials i Humanístiques per la Universitat Abat Oliba i responsable de la pàgina d'Exercicis Espirituals Online es defineix com un missioner a Manresa.
«Només el 10% dels estats (22 de 201) prohibeixen que un “metge” assassini un nen al ventre de la seva mare
Dintre de la seva missió hi ha fer públic que «només el 10% dels estats (22 de 201) prohibeixen que un 'metge' assassini un nen al ventre de la seva mare comptant amb el consentiment d'ella». I ho fa perquè «no sé si ens arribem a adonar que pràcticament tot el globus terraqüi està absolutament en mans de Satanàs».
L’any 2018 Lombardo es va veure obligat a protagonitzar una altra polèmica quan va qualificar de «satànica» la llei d'Educació Sexual Integral i es viralitzés el vídeo en la qual intentava desqualificar-la.
L'agenda LGTB està totalment en contra de Déu, perquè està totalment en contra del que Déu ha creat, que és la naturalesa humana i estant en contra de la naturalesa humana s'obren les portes a tot el que és diabòlic
En un altre article assegurava que «els tentacles del Nou Ordre Mundial tenen sotmès gran part de la població del globus terraqüi. La pseudodemocràcia en què vivim facilita molt les coses… i, com bé ensenya la dita “per la plata balla el mico”, i si no balla, el matem».
En aquest mateix article a vozcatolica.com, el novembre del 2023, deixava constància del mestratge rebut del Pare Buela, fundador i superior general de l’Institut del Verb Encarnat fins al 2010, quan va ser destituït en resposta a acusacions d'abús sexual contra seminaristes. Tant el papa Benet XVI com el papa Francesc van confirmar el resultat, i el 2021 un tribunal del Vaticà va declarar a Buela culpable de cometre abusos sexuals.
Sense embuts, però, defensa que "l'agenda LGTB està totalment en contra de Déu, perquè està totalment en contra del que Déu ha creat, que és la naturalesa humana i estant en contra de la naturalesa humana s'obren les portes a tot el que és diabòlic" o afirma que "Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home".
Les seves opinions són seguides pel que es podria dir una parròquia en augment de persones deleroses d’un missatge que els encaixi en una societat cada cop més polaritzada.
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya