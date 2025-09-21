El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
Gustavo Lombardo reitera al seu canal de Youtube que "l'avortament, la ideologia de gènere i el lobby LGTB són demoníacs"
Francesc Galindo
El sacerdot Gustavo Lombardo, que ha guanyat notorietat per posar Manresa al centre de l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma en les seves tesis.
Membre del polèmic Institut del Verb Encarnat i rector de la parròquia de la Mercè, a la plaça Valldaura, ha reiterat al seu canal de Youtube que "l'avortament, la ideologia de gènere i el lobby LGTB són demoníacs".
Això passa després que l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, demanés hora amb el Bisbe de Vic, Romà Casanova, per comunicar-li que les posicions del sacerdot de l’Institut del Verb Encarnat (IVE) sobre l’avortament, la política de gènere, la comunitat LGTBI, el progressisme i, fins i tot, les tradicions com el correfoc de festa major estan «totalment fora de lloc».
No va ser l'únic polític que es va posar les mans al cap pels posicionaments públics de Lombardo en els quals manté que «si pogués el comunisme ens mataria com en el 36» i que "l'agenda LGTB està totalment en contra de Déu, perquè està totalment en contra del que Déu ha creat, que és la naturalesa humana i estant en contra de la naturalesa humana s'obren les portes a tot el que és diabòlic".
Elogi de l'ultraconservadurisme
Aliè al rebuig i l'alarma que genera, Lombardo ha fet un nou vídeo al seu canal de Youtube en el qual afirma que qualificar-lo d'extremista, ultraconservador i ultraortodox "en realitat serien gairebé elogis".
No té "cap problema" per repetir manifestacions com: "Que una mare mati al seu fill innocent dins el seu ventre és demoníac"
Per si quedava algun dubte, ja que algunes de les afirmacions les havia fet en homilia a la parròquia de la Mercè, Lombardo assegura que no té "cap problema" per repetir-les a Youtube: "Que una mare mati al seu fill innocent dins el seu ventre és demoníac".
Afegeix que "hi haurà casos que la dona, pobre, estigui pressionada, etc, etc, no em poso a senyalar a ningú en concret, però el fet en si mateix, l'acte concret, i el moviment de pensament mundial que ha portat a la majoria dels països del globus terraqüi a tenir aprovat l'avortament, això, sens dubte, és demoníac".
També és demoníac que "a un menor d'edat se'l mutili i li posin hormones. Un lobby que estigui a favor d'això també és demoníac"
També és demoníac que "a un menor d'edat se'l mutili i li posin hormones. Un lobby que estigui a favor d'això també és demoníac. I aquí allò paradoxal és que els que promoguin això no siguin extremistes sinó que els extremistes som els que ho denunciem. Curiós no?".
"Aquí allò paradoxal és que els que promoguin això no siguin extremistes sinó que els extremistes som els que ho denunciem. Curiós no?"
Lombardo aprofita el vídeo per assegurar que l'assassinat de l'activista polític conservador Charlie Kirk ha generat l'efecte de portar més persones a les esglésies i molta gent s'anima a parlar en les xarxes socials, perquè "no s'ha de tenir por" i cita el cardenal Wyszynski: "Qui calla davant els enemics d'una causa els envalentona. La por de l'apòstol és el primer aliat dels enemics d'una causa, obligar a callar mitjançant la por és el primer en l'estratègia dels impius".
Així que no és ell ni l'Institut del Verb Encarnat els que mantenen postures impròpies sinó que «els tentacles del Nou Ordre Mundial i la pseudodemocràcia en què vivim tenen sotmès gran part de la població del globus terraqüi". Lombardo porta a terme una intensa activitat a Instagram, Youtube, Telegram, WhatsApp i té com a pal de paller el seu blog «El Verbo era la luz y el Verbo se hizo carne».
El seu nou vídeo tenia ahir més de set-cents comentaris de suport i 8.500 «m’agrada» dels seus seguidors fidels
Fonamentalistes "per necessitat"
El 24 de setembre del 2007, el bisbe de Vic, Romà Casanova, va acompanyar els frares menors caputxins en el seu comiat de la ciutat per no poder mantenir l'orde i va dir que portava l’Institut del Verb Encarnat «forçat per les necessitats de buscar altres ajuts fora de la diòcesi».
L'ombra del sectarisme
La decisió de portar l'Institut del Verb Encarnat va ser criticada des de molts fronts ja que la comunitat Caputxina estava molt arrelada a la ciutat mentre que l'IVE es considerava una «secta catòlica integrista i fanàtica» fundada per un sacerdot argentí ultraortodox i d’extrema dreta que va acabar sent responsabilitzat autor d’abusos sexuals.
Campanya evangelitzadora
El 24 de setembre del 2010, tres anys després de la substitució dels frares caputxins, el bisbe de Vic va encapçalar una atípica processó a l’entorn de Valldaura que tancava 9 dies de campanya evangelitzadora. Els membres de l'IVE van passar uns anys treballant molt de portes endins i van passar a donar-se a conèixer anant a cases del barri i organitzant activitats a la plaça.
Pregària per a Homes
La plaça Valldaura va ser l’escenari, amb protesta inclosa, d’un Rosari d’Homes, una pregària de genolls en un lloc públic amb l’objectiu que sigui una expressió de la fe catòlica i de recuperació de la masculinitat. La pregària va rebre la visita de persones que protestaven per considerar que era una mostra d'integrisme religiós.
Denúncia als Mossos
El novembre del 2024, una dona va denunciar haver rebut cops i empentes quan intentava entrar en contacte amb la seva germana a la parròquia davant la sospita que estava sent captada de forma sectària.
800 suports i milers de likes
El darrer vídeo enregistrat pel sacerdot Gustavo Lombardo després de les publicacions realitzades a Regió7 tenia ahir uns 800 comentaris de suport i 8.500 «m’agrada» dels seus seguidors a les xarxes socials.
Ciutats expulsen sacerdots
Les diòcesis de Torí (Itàlia) i de Granada (Espanya) van comunicar a l’Institut del Verb Encarnat (IVE), amb presència a Manresa des del 2007, que no podia donar continuïtat a la seva presència pastoral en aquestes dues ciutats. A Torí, segons La Nuova Bussola Quotidiana, l’arquebisbe Roberto Repole havia considerat que l’estil pastoral dels sacerdots de l’IVE no encaixava amb el camí promogut per la diòcesi. Els religiosos no haurien rebut explicacions detallades ni l’oportunitat de parlar-ne; simplement se’ls va comunicar que havien de finalitzar el seu mandat. Sobre Granada, ReligiónDigital afirmava que s’investigava l’IVE per denúncia d’abusos, manipulació i maneig inapropiat de diners. El passat febrer, l’arquebisbat va confirmar que hi havia oberta una investigació canònica, que recollia també tots els testimonis rebuts, i el seu resultat havia estat enviat al seu moment tant a la Santa Seu com al Delegat Papal i al Superior Provincial de l’Institut del Verb Encarnat.
Un fundador abusador sexual
L’Església, per mitjà d’un comunicat de la Santa Seu, va condemnar el fundador de l’Institut del Verb Encarnat (IVE), Carlos Miguel Buela, donant per certes les acusacions que fa temps que pesaven sobre ell, segons les quals va abusar sexualment de seminaristes. Buela va fundar l’orde de la qual va ser Superior General fins al 2010, quan va ser destituït en resposta a acusacions d’abús contra seminaristes. Tant el papa Benet XVI com el papa Francesc van confirmar el resultat, i el 2021 un tribunal del Vaticà el va declarar culpable.
El Vaticà atura ingressos a la branca femenina
En l’intent de verificar la situació de l’Institut [religiós femení Servidores del Senyor i de la Verge de Matará], considerant el nombre dels seus membres i la seva difusió en nombrosos països, i d’avaluar una sèrie de denúncies enviades a la Seu Apostòlica, el Dicasteri per als Instituts de vida consagrada va confiar a la germana Clara Echarte la tasca d’efectuar una visita apostòlica a les comunitats on hi havia germanes, alhora que també es va entrevistar amb noies que n’havien sortit. De l’informe resultant de la investigació n’extreu «l’existència a l’Institut d’una forta carència, sobretot pel que fa al discerniment vocacional, a la formació de les candidates i de les religioses, a la gran inexperiència i el nombre massa exigu de les formadores, a l’estil de vida, al servei de govern, confiat a religioses inexpertes
