Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges

Els models apunten que les temperatures estaran per sobre de la mitjana a tot el territori fins com a mínim el mes de desembre

Pluja a Barcelona

Pluja a Barcelona / ZOWY VOETEN

Valentina Raffio

Barcelona

Aquest dilluns, jornada que marca l’inici oficial de la tardor a tot l’hemisferi nord, Catalunya s’ha despertat amb un canvi de temps. Després de les intenses pluges de diumenge, la setmana comença amb un notable descens de les temperatures respecte a la setmana passada i, per fi, un ambient molt més tardoral i conforme amb l’època. Però per més reconfortant que resulti aquesta atmosfera després d’un estiu asfixiant, els models apunten que aquesta no serà la panoràmica general per a tota l’estació. Segons els pronòstics estacionals de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Catalunya viurà una tardor càlida amb valors per sobre del que s’espera per a l’estació. Això no significa que faci calor durant tot aquest període, però sí que els termòmetres marcaran valors més alts del normal durant tota la temporada tardoral i fins a com a mínim el mes de desembre.

Els models estacionals a llarg termini indiquen que l’escenari més probable durant el pròxim trimestre és que les temperatures estiguin per sobre del normal a Catalunya. Hi ha un 70% de probabilitats que l’estació sigui més càlida del normal, un 20% que estigui en la mitjana esperable per a l’època i un 10% que resulti més fred de l’habitual. Aquesta tendència també s’observa en la resta del territori peninsular, on de nord a sud també s’anticipa una tardor més càlida del normal. Sense anar més lluny, en la línia de l’observat en els últims anys com a reflex de l’impacte de l’escalfament global al territori.

{"zeta-highlight":[]}

Pluges incertes

On no s’aclareixen els models meteorològics a llarg termini és en el cas de les pluges. Sobretot perquè es tracta d’un fenomen canviant i difícil de predir a mesos vista i que no sempre es pot anticipar amb tanta antelació. Els càlculs de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indiquen que no hi ha una tendència clara sobre com i quant plourà a Catalunya en els pròxims mesos. En aquests moments, hi ha la mateixa probabilitat que l’estació resulti plujosa, seca o normal. Tot i que, per sort, aquesta incertesa coincideix amb un moment en què els embassaments catalans superen el 70% i, per tant, no hi ha escassetat d’aigua com en anys passats.

Els meteoròlegs recorden que, en circumstàncies normals, la tardor és una estació relativament humida i marcada per l’arribada de borrasques a Catalunya. Aquest any, a més, després d’un estiu excepcionalment càlid i amb un Mediterrani que encara manté temperatures rècord en ple setembre, no es descarta que la calor acumulada en l’ambient durant tantes setmanes contribueixi a la formació de tempestes torrencials i episodis de gota freda en bona part del litoral Mediterrani. Tot i que, perquè es produeixin aquest tipus d’esdeveniments, fan falta que aquests factors coincideixin en el temps amb altres ingredients atmosfèrics. Per això els experts afirmen que caldrà fixar-se en les previsions a curt termini per avaluar l’arribada de pluges tardorals a Catalunya.

