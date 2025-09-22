METEOROLOGIA
El temporal causa almenys una víctima mortal a l’Alt Penedès
Les intenses pluges de l’últim dia de l’estiu astronòmic, amb un màxim de 124,5 litres a Montserrat, també van causar importants incidències en carreteres, trens i aeroports.
El Llobregat va experimentar també una gran crescuda per les abundants pluges
Inés Sánchez
El cadàver d’un home va ser trobat ahir al riu Bitlles, un afluent de l’Anoia a l’Alt Penedès, on els Bombers buscaven dues persones que havien desaparegut després de ser arrossegat el seu cotxe per l’aigua a l’altura de Sant Quintí de Mediona. L’última jornada d’estiu va estar marcada pel pas d’un intens temporal que va descarregar amb força –fins a 124,5 litres a Montserrat-Sant Dimes– i va causar, a més, importants incidències en carreteres, trens i aeroports.
Un testimoni va avisar els serveis d’emergències cap a les 18.00 hores que un cotxe era arrossegat per l’aigua de la riera i que a dins hi viatjaven dues persones. El vehicle va ser localitzat buit a un quilòmetre del punt d’avís, i els efectius submarinistes van accedir a l’interior per descartar la presència de persones i recollir-ne documentació.
"És justament l’escenari que volíem evitar, el que hem estat explicant durant tota la tarda. Hem d’evitar acostar-nos a les rieres i torrents perquè les crescudes poden ser molt importants", van remarcar els bombers. El dispositiu de recerca també l’integraven submarinistes i especialistes en rescat, ajudats també per drons i gossos. Fins a l’arribada de la nit, a la zona es va treballar també amb un helicòpter.
Aquesta riera de la comarca barcelonina del Penedès és una de les que va registrar una crescuda sobtada ahir a la tarda a conseqüència de les fortes tempestes caigudes a Catalunya, que en alguns punts de l’entorn de la capital catalana van deixar més de cent litres per metre quadrat. El Riudebitlles va arribar a un cabal de perill, amb 59 metres cúbics per segon, al pas per la localitat de Sant Quintí de Mediona (Barcelona).
Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), les pluges van fer pujar el cabal dels rius, especialment a les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès, a la província de Barcelona.
60 vegades el cabal habitual
El Llobregat també va experimentar una enorme crescuda de resultes de les abundants pluges registrades a l’Anoia, el Bages i el Vallès Oriental, entre altres comarques. A l’estació d’aforament de Sant Vicenç dels Horts es va arribar a les 20.20 hores a un pic de cabal de 453 m3/s, més de 60 vegades els 5 m3/s que portava just abans de l’episodi, segons dades de l’ACA. Aquest cabal equival a la mitjana anual de l’Ebre a Tortosa.
Les fortes tempestes van provocar que superessin els llindars de risc per intensitat de pluja a diversos observatoris com Montserrat-Sant Dimes (Bages), amb 124,5 litres, Rellinars (Vallès Occidental), 111,2 litres, el Port del Comte (Solsonès), 101,9 litres, i Alinyà (Alt Urgell), 64,2 litres.
Record històric
L’estació meteorològica automàtica de Montserrat – Sant Dimes va registrar el dia més plujós dels seus 22 anys de dades, amb 126,4 mm (fins a les 21 h), dels quals 39,9 mm en 30 min i 2,7 mm en 1 min. El dia més plujós fins ara era el 24 de juny de 2014, amb 95 mm. Avisos de nivell groc i taronja continuen actius a tot el territori català fins a mitjanit, també el pla d’inundacions de Protecció Civil. Els bombers han alertat aquest diumenge a la tarda que l’episodi de pluges no ha acabat i han reclamat prudència. "Venen altres tempestes, i hem de demanar a la població responsabilitat. La situació pot canviar molt ràpidament; el que sembla una situació segura es pot complicar", assegurava el cap de guàrdia dels bombers, José Luis López.
Protecció Civil de Barcelona també va activar ahir a la tarda el Pla d’Actuació d’Emergència Municipal per risc d’insuficiència de drenatge en fase d’alerta a causa de la pluja a la ciutat. Les autoritats van recomanar eliminar l’acumulació d’escombraries a les teulades, desguassos i baixants d’aigua, revisar i retirar-ne elements exteriors i no travessar zones inundables.
