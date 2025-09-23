Previsió estacional
Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
Els models apunten que les temperatures estaran per sobre de la mitjana a tot el territori fins com a mínim el mes de desembre
Valentina Raffio
Aquest dilluns, jornada que marca l’inici oficial de la tardor a tot l’hemisferi nord, Catalunya s’ha despertat amb un canvi de temps. Després de les intenses pluges de diumenge, la setmana comença amb un notable descens de les temperatures respecte a la setmana passada i, per fi, un ambient molt més tardoral i conforme amb l’època. Però per més reconfortant que resulti aquesta atmosfera després d’un estiu asfixiant, els models apunten que aquesta no serà la panoràmica general per a tota l’estació. Segons els pronòstics estacionals de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Catalunya viurà una tardor càlida amb valors per sobre del que s’espera per a l’estació. Això no significa que faci calor durant tot aquest període, però sí que els termòmetres marcaran valors més alts del normal durant tota la temporada tardoral i fins a com a mínim el mes de desembre.
Els models estacionals a llarg termini indiquen que l’escenari més probable durant el pròxim trimestre és que les temperatures estiguin per sobre del normal a Catalunya. Hi ha un 70% de probabilitats que l’estació sigui més càlida del normal, un 20% que estigui en la mitjana esperable per a l’època i un 10% que resulti més fred de l’habitual. Aquesta tendència també s’observa en la resta del territori peninsular, on de nord a sud també s’anticipa una tardor més càlida del normal. Sense anar més lluny, en la línia de l’observat en els últims anys com a reflex de l’impacte de l’escalfament global al territori.
{"zeta-highlight":[]}
Pluges incertes
On no s’aclareixen els models meteorològics a llarg termini és en el cas de les pluges. Sobretot perquè es tracta d’un fenomen canviant i difícil de predir a mesos vista i que no sempre es pot anticipar amb tanta antelació. Els càlculs de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indiquen que no hi ha una tendència clara sobre com i quant plourà a Catalunya en els pròxims mesos. En aquests moments, hi ha la mateixa probabilitat que l’estació resulti plujosa, seca o normal. Tot i que, per sort, aquesta incertesa coincideix amb un moment en què els embassaments catalans superen el 70% i, per tant, no hi ha escassetat d’aigua com en anys passats.
Els meteoròlegs recorden que, en circumstàncies normals, la tardor és una estació relativament humida i marcada per l’arribada de borrasques a Catalunya. Aquest any, a més, després d’un estiu excepcionalment càlid i amb un Mediterrani que encara manté temperatures rècord en ple setembre, no es descarta que la calor acumulada en l’ambient durant tantes setmanes contribueixi a la formació de tempestes torrencials i episodis de gota freda en bona part del litoral Mediterrani. Tot i que, perquè es produeixin aquest tipus d’esdeveniments, fan falta que aquests factors coincideixin en el temps amb altres ingredients atmosfèrics. Per això els experts afirmen que caldrà fixar-se en les previsions a curt termini per avaluar l’arribada de pluges tardorals a Catalunya.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts