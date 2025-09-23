Gestió hídrica
Catalunya vol convertir aigües residuals en potables sense passar pel riu
Guillem Costa
Durant la sequera que va assolar Catalunya, l’aigua regenerada es va convertir en un recurs estratègic per evitar el col·lapse dels embassaments. Són les aigües residuals urbanes, que després de ser depurades reben un tractament avançat fins a transformar-se en aigua de qualitat prepotable. Aquesta aigua sanejada al Prat de Llobregat es bomba vuit quilòmetres més amunt, es barreja amb el cabal del riu i torna a ser captada per la potabilitzadora de Sant Joan Despí. És el que es coneix com a reutilització potable indirecta, un sistema d’èxit pioner a Europa.
L’experiència del Llobregat ha demostrat que la reutilització potable indirecta funciona, i ha situat Catalunya com a referent europeu en innovació hídrica. Ara la Generalitat i un conjunt d’empreses s’han unit per fer un pas més i assajar un model més avançat: la reutilització potable directa. El repte consisteix a convertir les aigües residuals en aigua de boca de manera immediata, sense necessitat de passar primer per un riu o un aqüífer. Aquest salt tecnològic, que ja apliquen a Califòrnia, Singapur i Austràlia, encara no està regulat a la Unió Europea i, per tant, no es pot utilitzar a gran escala a Espanya. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i diversos centres d’investigació han posat en marxa un projecte pilot amb l’objectiu de validar la seva seguretat i viabilitat. La idea, si els resultats són positius i es demostra la qualitat òptima de l’aigua, és establir les bases per obrir el debat regulador a Europa. El pla, batejat com a Decideix, està liderat pel centre tecnològic Eurecat amb la participació d’Aigües de Barcelona, l’Institut Català d’Investigació de l’Aigua (ICRA), la Universitat Politècnica de Catalunya, el clúster Catalan Water Partnership i Cetaqua. El pilot s’instal·larà a la depuradora de Gavà-Viladecans i funcionarà durant 31 mesos, finançat per l’ACA a través dels seus programes de suport a la investigació.
