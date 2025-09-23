Successos
Trobat el cadàver del segon desaparegut per les pluges
Els bombers troben el cos del pare engolit amb el seu fill per la riera de Sant Quintí de Mediona després d’una forta crescuda del cabal.
Diversos veïns havien alertat l’home del risc que implicava travessar el pont
Germán González
Tragèdia a Mediona. Els bombers van trobar ahir el cadàver de l’home que buscaven des de diumenge, quan va desaparèixer després que el vehicle en què circulava amb el seu fill fos arrossegat per la crescuda del cabal de la riera de Sant Quintí de Mediona. El cos sense vida del menor, d’uns 12 anys, va ser trobat hores després de descobrir que l’aigua havia arrossegat el cotxe en què viatjaven, a l’entrada de la urbanització Monterrey. Durant tota la matinada d’ahir es va estar buscant el cos del pare, una tasca que va continuar al matí en un perímetre de 17 quilòmetres.
El subinspector dels Bombers de la Generalitat, Guillem Amorós, va confirmar que el cadàver es va trobar a uns 800 metres de la zona on es va descobrir el cotxe diumenge a la tarda. "Pels indicis que tenim és bastant compatible amb l’home que busquem, tot i que n’hem d’acabar de confirmar la identitat", va remarcar Amorós, que va afegir que el cos es trobava cobert de canyes, fang i vegetació, així que era "difícil veure’l". Durant diverses hores es van portar a terme les tasques per rescatar el cadàver.
Una trentena de familiars de les dues víctimes es van mantenir ahir al centre de comandament dels serveis d’emergència ubicat a Sant Quintí de Mediona. Estaven a l’espera de rebre notícies sobre l’home desaparegut, després que el cos del menor es trobés a uns sis quilòmetres del vehicle. Després de rebre la notícia de la troballa del segon cadàver es van reproduir nombroses mostres de dolor.
Amorós va explicar que durant les primeres hores de la recerca el cabal del riu havia ascendit a 60.000 m3 (gairebé tres metres d’altura, quan habitualment està sec) i que ahir ja havia baixat a un centenar. Per aquesta raó els bombers van poder portar a terme tasques de recerques amb "intensitat" a la zona de la desaparició dels cossos, pentinant els marges de la riera, barrancs i pous, als quals va descendir la unitat subaquàtica. Per al rastreig també es va fer servir la unitat canina, drons i un helicòpter.
Els bombers van rebre l’avís d’emergències diumenge a les 18.32 hores, quan diversos testimonis van alertar que un cotxe amb dos ocupants havia sigut arrossegat per la riera al seu pas entre la urbanització Monterrey i el municipi de Mediona. Segons alguns veïns, els testimonis havien alertat el conductor del risc per la crescuda de la riera.
Barranc de les Deus
Després de rebre l’alerta, es van desplaçar diverses dotacions de bombers junt amb unitats específiques, com el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtiques i un helicòpter de rescat amb agents de GRAE de Muntanya. Precisament, el cotxe es va localitzar des de l’aire entre dues pedres de gran mida a les Deus, tot i que no hi havia rastre dels ocupants.
El vehicle va aparèixer a prop del barranc de les Deus, a dos quilòmetres del pont d’accés a la urbanització Monterrey, on el pare, divorciat de la mare del menor vivia junt amb altres familiars. La crescuda de la riera els va sorprendre travessant un pont i els va arrossegar. El cadàver del menor, que vivia amb la seva mare a Masquefa, ja havia sigut localitzat diumenge a la nit a Sant Pere de Riudebitlles.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts
- El «malson» d’una família per aconseguir una plaça en un centre d’educació especial