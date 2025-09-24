Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cap a Lituània

Un avió militar espanyol amb Robles a bord pateix un intent d'anul·lar el seu GPS al seu pas per la ciutat russa de Kaliningrad

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una compareixença al Congrés.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una compareixença al Congrés. / Alberto Ortega - Europa Press

Europa Press

Europa Press

Lituania

Un A330 pertanyent a l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai que viatjava aquest dimecres a la base aèria de Siauliai (Lituània) amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bord ha patit un intent de pertorbació al seu GPS al seu pas per la ciutat russa de Kaliningrad.

L'episodi, consistent en un intent d'inutilitzar el GPS de l'avió militaritzat, ha quedat en res, ja que l'aeronau rep indicacions d'un satèl·lit militar. Un comandant a bord ha restat importància al succés i ha explicat que aquest tipus d'incidents són habituals en sobrevolar Kaliningrad, tant en avions civils com militars.

A l'avió també viatjaven familiars dels desplegats al Destacament VILKAS i periodistes per acompanyar la ministra en la seva visita a la base, on també es reuneix amb la seva homòloga lituana en el marc de les accions coordinades amb l'OTAN per dissuadir Rússia.

