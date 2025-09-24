Cap a Lituània
Un avió militar espanyol amb Robles a bord pateix un intent d'anul·lar el seu GPS al seu pas per la ciutat russa de Kaliningrad
Un A330 pertanyent a l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai que viatjava aquest dimecres a la base aèria de Siauliai (Lituània) amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bord ha patit un intent de pertorbació al seu GPS al seu pas per la ciutat russa de Kaliningrad.
L'episodi, consistent en un intent d'inutilitzar el GPS de l'avió militaritzat, ha quedat en res, ja que l'aeronau rep indicacions d'un satèl·lit militar. Un comandant a bord ha restat importància al succés i ha explicat que aquest tipus d'incidents són habituals en sobrevolar Kaliningrad, tant en avions civils com militars.
A l'avió també viatjaven familiars dels desplegats al Destacament VILKAS i periodistes per acompanyar la ministra en la seva visita a la base, on també es reuneix amb la seva homòloga lituana en el marc de les accions coordinades amb l'OTAN per dissuadir Rússia.
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics