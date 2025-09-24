METEOROLOGIA
Catalunya s’endinsa en una tardor més càlida del normal
Tot i que hi ha gran incertesa sobre les pluges, els models apunten a temperatures per sobre de la mitjana almenys fins al desembre.
Valentina Raffio
Dilluns, jornada que marcava l’inici oficial de la tardor astronòmica a l’hemisferi nord, Catalunya es va despertar amb un canvi de temps. Després de les intenses pluges de diumenge, la setmana va començar amb un notable descens de les temperatures respecte a la setmana passada i, per fi, un ambient molt més tardoral i d’acord amb l’època. Però per més reconfortant que resulti aquesta atmosfera després d’un estiu asfixiant, els models apunten que aquesta no serà la tònica general per a tota la tardor. Segons els pronòstics estacionals de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Catalunya viurà una tardor càlida amb valors per sobre de l’esperable per a l’estació. Això no significa que farà calor durant tot aquest període, però sí que els termòmetres marcaran valors més alts del normal durant tota la temporada tardoral i fins com a mínim el mes de desembre.
Els models estacionals a llarg termini indiquen que l’escenari més probable durant el pròxim trimestre és que les temperatures estiguin per sobre del normal a Catalunya. Hi ha un 70% de probabilitats que l’estació sigui més càlida del normal, un 20% que estigui a la mitjana esperable per a l’època i un 10% que resulti més freda de l’habitual. Aquesta tendència també s’observa en la resta del territori peninsular, on de nord a sud també s’anticipa una tardor més càlida del normal. Sense anar més lluny, en la línia de l’observat en els últims anys com a reflex de l’impacte de l’escalfament global al territori.
On no s’aclareixen els models meteorològics a llarg termini és en el cas de les pluges. Sobretot perquè es tracta d’un fenomen canviant i difícil de predir a mesos vista i que no sempre es pot anticipar amb tanta antelació. Els càlculs de l’Aemet indiquen que no hi ha una tendència clara sobre com i quant plourà a Catalunya en els pròxims mesos. En aquests moments, hi ha la mateixa probabilitat que l’estació resulti plujosa, seca o normal. Tot i que, per sort, aquesta incertesa coincideix amb un moment en què els embassaments catalans superen el 70% i que, per tant, no hi ha escassetat d’aigua com en anys passats.
Probables tempestes
Els meteoròlegs recorden que, en circumstàncies normals, la tardor és una estació relativament humida i marcada per l’arribada de borrasques a Catalunya. Aquest any, a més, després d’un estiu excepcionalment càlid i amb un Mediterrani que encara manté temperatures rècord en ple setembre, no es descarta que la calor acumulada en l’ambient durant tantes setmanes contribueixi a la formació de tempestes torrencials i episodis de gota freda a bona part del litoral Mediterrani.
Ahir, les tempestes més grans es van registrar a la Garrotxa, el Gironès i punts del Maresme. Les màximes fins a les 20.00 hores van correspondre a la Vall d’en Bas, amb 24 litres per metre quadrat, Girona (20) i Calella (16), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya).
