Fons extraordinari
El Govern injectarà 22 milions d’euros més als ajuntaments
La xifra se suma als 168 milions previstos en els pressupostos vigents, prorrogats
L’objectiu és reforçar els municipis després d’anys fent front a problemes com la sequera o els incendis
Sara González
El Govern de Salvador Illa està desplegant una estratègia per estrènyer llaços amb els municipis i augmentar els seus recursos. Amb aquesta finalitat, ahir va aprovar un fons extraordinari per injectar 22 milions més als ajuntaments i els consells comarcals, una quantitat que se suma als 168,3 milions que ja reben amb caràcter ordinari del Fons de Cooperació Local de Catalunya previstos en els pressupostos vigents, els del 2023.
I és que si l’Executiu ha hagut de recórrer a un fons extraordinari per reforçar la capacitat financera dels ens locals és perquè governa amb els comptes prorrogats, ja que Illa no ha aconseguit pactar-ne uns de nous durant el seu primer any com a president. Els 22 milions d’euros surten, precisament, dels suplements de crèdit aprovat en els últims mesos. Amb aquesta dotació addicional es pretén "donar resposta a la difícil situació" que viuen especialment els ajuntaments i els consells comarcals més petits i que en els últims anys han hagut de fer front a situacions sobrevingudes com la gestió d’incendis o dels efectes de la llarga sequera. Uns recursos que busquen que els consistoris puguin continuar garantint una correcta prestació de serveis a la ciutadania.
Prova de la importància que Illa dona a aquest gest amb el món local és que ahir mateix es va reunir al Palau de la Generalitat amb les principals entitats municipalistes –Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Associació Catalana de Municipis (ACM)– i amb els presidents de vuit consells comarcals –un de cada vegueria– per presentar-lo.
Suports parlamentaris
El secretari de governs locals, Xavier Amor, va remarcar l’"esforç" fet en termes econòmics i va assegurar que el Govern està en converses amb els grups parlamentaris per assegurar el suport al decret, que ha de ser convalidat al Parlament. "El Govern té clar que quan a un municipi o a un consell comarcal li va bé, al país li va bé", va dir.
Tant l’ACM com l’FMC van celebrar l’acord aconseguit, tot i que van reclamar que tingui "continuïtat" perquè els ens supramunicipals són la primera porta a què truquen els petits municipis per veure ateses les seves necessitats. També van reivindicar que, de cara al 2026, s’aprovin nous pressupostos. "Estem aprovant això perquè no hi ha pressupostos. Si volem un millor finançament, una llei d’hisendes locals, més suport al fons i generar una sèrie de serveis i recursos útils, fa falta que el país tingui pressupostos", va advertir el vicepresident de l’FMC, Marc Solsona.
L’increment global de recursos serà del 13,64% i es prestarà especial atenció als municipis més petits, ja que la dotació s’augmentarà en un 20% en els que tenen fins a 500 habitants i un 15% per als que compten amb entre 501 i 2.000, així com als que superen aquesta xifra i Barcelona ciutat. En el cas de l’Aran i de l’àrea metropolitana rebran un 20% més de finançament.
