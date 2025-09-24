Eleccions municipals 2027
Turull es reuneix a Manresa amb els alcaldes de Junts que demanen centrar-se en immigració i multireincidència
Hi ha participat l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós
Carlota Camps
El secretari general de Junts,Jordi Turull s’ha reunit aquest dimecres a Manresa amb alguns dels alcaldes del partit. La cita s’ha produït després que aquests càrrecs municipals demanessin una trobada amb la direcció per expressar-li les seves preocupacions de cara a les eleccions municipals del 2027. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, a la trobada han acudit Marc Buch (Calella), Albert Castells (Vic), Arnau Rovira (Manlleu), Òscar Fernàndez (Cabrera) i Agustí Arbós (Olot).
Es tracta del mateix grup d’alcaldes que en els últims temps ja ha pressionat la direcció del partit perquè assumís alguns dels seus postulats en matèries com les okupacions, la multireincidència o la immigració. La intenció d’aquest grup de càrrecs municipals, segons expliquen fonts coneixedores de la cita, no és fer un pols a Turull o Carles Puigdemont, amb qui esperen citar-se pròximament a Waterloo, sinó que el partit centri els seus discursos i polítiques en aquestes tres qüestions i deixi de prestar tanta atenció a la negociació amb el PSOE a Suïssa i en qüestions com l’amnistia i l’oficialitat del català a la UE que passen per Madrid.
La principal preocupació dels alcaldes són les pròximes eleccions municipals, per a les quals queda un any i vuit mesos, i el possible auge de formacions com Aliança Catalana. La formació de Sílvia Orriols, a la qual les enquestes li pronostiquen un creixement important, preveu centrar els seus esforços en els municipis que es troben al llarg de l’Eix Transversal i que en els últims anys han viscut un canvi demogràfic rellevant, derivat en gran part per l’arribada de migrants que nodreixen la potent indústria càrnia de la Catalunya interior.
En la convenció municipalista que es va celebrar a Vic al maig, el partit ja va apostar, entre altres coses, per posar condicions més restrictives al padró. En aquella ocasió es va votar a favor d’impulsar modificacions legals per vetar la inscripció en immobles okupats i acabar amb la possibilitat d’empadronar-se en equipaments municipals o en l’espai públic, unes polítiques que ja miren d’impulsar alguns d’aquests alcaldes –com el de Figueres o el de Calella– a escala municipal, però que de moment no s’ha traduït en iniciatives parlamentàries.
Durant la reunió d’aquest dimecres, que segons la direcció se celebren de manera habitual, Turull ha escoltat les demandes dels alcaldes i els ha compartit com el partit té previst abordar aquestes qüestions els pròxims dos anys. De moment, el partit ja ha promocionat a través del Congrés propostes en aquesta línia, com la delegació de competències en matèria d’immigració o una llei per abordar la multireincidència i les okupacions, tot i que cap ha aconseguit el vistiplau de la Cambra baixa. Aquest dimarts es va tombar la tramitació de la transferència d’immigració a la Generalitat per l’oposició de Podem.
Els últims dies, Turull s’ha deixat veure amb dos dels alcaldes que demanen aquests canvis discursius. Dissabte ho va fer al costat de Masquef, en la celebració del consell nacional de la formació que es va celebrar a Figueres. L’alcalde de la capital de l’Alt Empordà va aprofitar la seva intervenció per demanar al partit que torni a ser «pragmàtic». «La gent el que vol són serveis públics de qualitat, arribar a final de mes i viure en ciutats netes i segures. Us demano que tornem a ser pragmàtics, que oferim solucions i que parlem clar», va pregar Masquef en el seu discurs a porta tancada.
També l’alcalde d’Olot ha tingut protagonisme aquesta setmana, ja que Turull li va encomanar que fes la presentació de la seva conferència al Nueva Economía Fórum per donar veu als alcaldes de la formació. Arbós va assegurar que Catalunya viu un creixement de població «insostenible» i va demanar prendre «la millor direcció en aquest dilema històric». «Vivim en una Catalunya de vuit milions que en molts aspectes està dimensionada per a sis. I faig la pregunta: ¿és sostenible una Catalunya com l’actual amb 10 milions d’habitants? Jo crec honestament que no», va rematar, mentre va assegurar que aquest creixement demogràfic pot afectar la «qualitat» dels serveis públics i la «cohesió» social.
