Per què la cocaïna que circula per la Catalunya central és tan pura?
Policies, jutges i experts constaten que la substància comissada al territori està menys adulterada que en el passat
Redacció
L'Audiència de Lleida jutjarà el mes que ve un acusat de vendre cocaïna que va ser detingut l'estiu de 2018. Quan el Jutjat de Solsona va començar a instruir el cas, va comprovar que la puresa de la substància que presumptament distribuïa aquest home, que s'enfronta a una petició de quatre anys i mig de presó, era molt elevada, en concret, del 86%. Pocs anys abans, aquesta proporció era impensable, ja que els traficants adulteraven molt més la mercaderia.
Aquest cas no és excepcional, en absolut. De fet, aquest percentatge s'ha convertit en una mena d'estàndard a mercats com la Catalunya central. La raó d'aquesta evolució, molt perillosa ja que el consum d'aquests tòxics pot desencadenar una sobredosi més fàcilment que els estupefaents que corrien pel mercat negre en el passat, és complexa i geogràficament llunyana. Colòmbia ha estat tradicionalment una potència mundial en la producció d'aquest producte, però ara la seva hegemonia és absoluta.
Així, les seves exportacions estan creixent tant que les xarxes no tenen cap problema a oferir pel mateix preu coca de millor qualitat. A l'Informe Mundial sobre Drogues de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) es xifra l'increment en un 53%. El Govern d'aquest país destaca que també han augmentat les incautacions, però alhora admet que necessita ajuda a escala internacional.
El programa Energy Control, que col·labora amb el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat confirma el mateix que s'ha observat als jutjats i les comissaries catalanes: la cocaïna que es ven i es compra al territori té una gran puresa. Els moviments que porten a terme les màfies per la regió són habituals i abundants. El gènere amb que comercien és aquell que els arriba de Colòmbia. I sense que calgui "tallar" la droga, arriba als clients amb el doble o el triple d'essència tòxica que abans.
