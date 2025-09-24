Sondeig
El PSC es referma davant l’oposició a Barcelona
El PP es manté davant l’avenç de Vox i Aliança
Jose Rico
Barcelona ha superat l’equador del mandat municipal bastant aïllada de la crispació de la política espanyola i més a prop de la tranquil·litat que exhibeix la política catalana. Amb l’horitzó de les urnes encara llunyà, l’alcalde Jaume Collboni manté estables les expectatives electorals en un context marcat per una valoració moderada de la seva gestió, una visió pessimista sobre l’estat de la ciutat, un elevat percentatge d’indecisos i un notable desconeixement entre l’electorat de la resta de líders de l’Ajuntament. Una baixa popularitat que, sumada a la incertesa sobre molts dels futurs candidats el 2027, contribueix a consolidar al capdavant el PSC.
L’enquesta política de Barcelona del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a EL PERIÓDICO del 15 al 19 de setembre manté els socialistes com a primera força, pronostica un retrocés de Junts i Barcelona en Comú i un creixement d’ERC si ara se celebressin eleccions municipals. Dos anys després del terratrèmol que va comportar el tomb in extremis a l’alcaldia pel suport de Colau i el PP a Collboni, l’actual alcalde tornaria a guanyar els comicis i podria revalidar la vara de comandament, tret que es forgés alguna mena d’aliança que ara mateix semblaria contra natura.
El PSC obtindria el 23,5% dels vots i 11-12 regidors (avui en té 10), 3,9 punts més que en les eleccions del 2023, en què va quedar en segona posició amb 10 regidors. Respecte a l’enquesta del GESOP de fa un any, els socialistes han pujat quatre dècimes i conserven la mateixa forquilla de regidors. Junts, vencedor de les últimes municipals amb 11 regidors, es quedaria ara amb 7 regidors al caure fins al 14,8% dels sufragis, 7,4 punts menys que a les urnes i 3,6 punts menys que en el sondeig de fa un any. Collboni, que en els comicis va quedar 2,6 punts per darrere de Xavier Trias; ara trauria 8,7 punts al postconvergent Jordi Martí, quatre punts més que l’any passat.
Barcelona en Comú –la seva líder municipal, Janet Sanz, acaba d’anunciar la retirada de la política– es mantindria com a tercera força, però també patiria una nova erosió perquè retrocediria fins al 14,2% de les paperetes, 5,4 punts menys que en les eleccions i 2,8 punts menys que a l’enquesta de fa un any, i passaria de 9 a 6-7 regidors. Els Comuns només conservarien la meitat dels votants i tenen una important sagnia de suports cap al PSC (14,3%). Amb tot, es quedarien a tot just sis dècimes d’atrapar Junts. ERC, amb Elisenda Alamany al capdavant, es beneficiaria de la caiguda de JxCat i BComú i se situaria amb el 13% dels vots, dos punts més que a les urnes i que en l’anterior sondeig, i 6 regidors (ara en té 5).
El PP de Daniel Sirera, amb el 8,2% dels sufragis, un punt menys que en els comicis, podria conservar els 4 regidors actuals o perdre’n un (3-4 regidors), a conseqüència de la pressió de les opcions ultres: Vox i Aliança Catalana. Vox, amb el 7% de les paperetes, es queda a poc més d’un punt del PP i esgarraparia el tercer regidor (avui en té 2). Aliança, que no apareixia a l’enquesta de l’any passat, entraria a l’Ajuntament amb el 5,4% dels vots i 2 regidors. La CUP també es podria fer un lloc en el consistori al situar-se just en el 5% dels sufragis, el llindar exigit per aconseguir 2 regidors.
Una dada important a l’hora de formar majories és que, probablement, en les municipals del 2027 es repartiran 43 regidors, dos més que en l’actualitat, per l’augment de població de la ciutat els últims anys. Això elevarà el llistó de la majoria absoluta de 21 a 22 regidors. Amb els resultats del GESOP, Collboni tindria moltes opcions de revalidar l’alcaldia com a candidat més votat perquè, per desbancar-lo, Junts necessitaria, per exemple, el suport dels Comuns, ERC i CUP.
Coberta la meitat del mandat, les tendències de vot encara poden canviar molt. El percentatge d’indecisos ha baixat dos punts respecte a l’enquesta de l’any passat, però continua sent elevat (24,3%). Això fa que les fidelitats de vot siguin, en general, moderades, i que es donin bastants transvasaments entre partits molt diferents i cap a la indecisió. El 57,7% dels qui van votar Collboni fa dos anys tornarien a fer-ho, però dos de cada 10 ara estan indecisos. Vox i ERC són les formacions que retindrien més votants, al voltant del 60% en cada cas, mentre que només quatre de cada 10 suports de Trias el 2023 repetirien avui el vot a Junts, que té gairebé un 30% d’indecisos.
¿I d’on li arriba el vot a Aliança Catalana? La formació capta suports força discrets, però bastant transversals, tant de la dreta (absorbiria el 10% de votants de Vox i el 7% dels del PP) com de l’independentisme (atrauria el 5% de votants de Junts i el 4% dels d’ERC).
El desconeixement que hi ha dels líders municipals afavoreix aquesta volatilitat en el vot i en la valoració de cadascun. Per exemple, només Collboni (90%), Sirera (57%) i Alamany (52%) superen el 50% de coneixement entre els barcelonins, cosa que fa que l’alcalde socialista sigui l’únic que aprova, amb un 5 pelat, i pràcticament l’únic que millora la nota des de l’any passat.
La situació de la ciutat
Com també passava fa un any, el GESOP torna a fotografiar una percepció negativa entre els barcelonins de l’evolució recent de la ciutat, però detecta un canvi de to rellevant: augmenta lleugerament l’optimisme i la confiança en el futur. Una mica més de la meitat dels ciutadans (51,4%) afirmen que Barcelona ha anat més malament des que Collboni és alcalde, davant un de cada tres (35,3%), que opinen que està igual i un 12,1% que creu que ha millorat. Els percentatges gairebé no han variat els últims 365 dies.
Preguntats per com estarà la ciutat d’aquí a un any, la forta divisió d’opinions que ja es donava l’any passat s’accentua ara: el 34,7% dels barcelonins vaticinen que estarà igual (dos punts més), el 34,6% creu que haurà empitjorat (quatre punts més) i el 22% augura que estarà més bé (set punts més). Només els votants del PSC confien que la situació haurà millorat (35,5%), però tres de cada 10 (31,6%) opinen que continuarà igual.
Empresa responsable: GESOP.Tècnica d’investigació: entrevistes telefòniques.Àmbit d’estudi: Espanya.Població: majors d’edat amb dret a vot.Mostra: 801 entrevistes.Tipus de mostreig: proporcional per comunitats autònomes i dimensió de municipi. Selecció de la persona per entrevistar segons quotes croades de sexe i edat.Marge d’error: +/– 3,5% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5.Treball de camp: del 15 al 19 de setembre de 2025
