La pujada de la taxa turística a Catalunya es torna a ajornar
El Govern, ERC i els Comuns continuen sense arribar a un acord que preveien per a l’octubre i que es posterga almenys fins a l’1 d’abril
Sara González
L’increment de la taxa turística, que inicialment havia d’entrar en vigor al maig però que es va acabar ajornant fins aquest octubre, s’ha tornat a postergar almenys fins a l’1 d’abril de l’any que ve. El Govern i els grups parlamentaris amb què negocia, principalment ERC i els Comuns, admeten que les converses no han avançat prou després de tornar de les vacances i que, per tant, no es complirà amb el termini que s’havien fixat perquè la pujada s’apliqués aquesta tardor.
La qüestió clau que explica aquest nou retard és que el decret que ha de recollir la pujada de la taxa estableix que els nous increments seran d’aplicació en el primer període de liquidació que hi hagi a partir de l’entrada en vigor de la norma. L’impost es liquida dues vegades a l’any: a l’octubre i a l’abril. Com que tots els actors de la negociació ja assumeixen que no hi haurà acord aquest octubre, situen l’entrada en vigor per al pròxim període de liquidació. Això significa que la temporada turística que s’obre ara, la de tardor-hivern, mantindrà la taxa actual i que els canvis, si arriben, entraran en vigor a partir de l’abril que vel i ja seran per a la temporada de primavera-estiu.
Per entendre el conflicte cal anar fins a principis d’aquest any. Llavors, tant el Govern (PSC) com ERC i els Comuns van estar d’acord que s’havia d’apujar la taxa, però van discrepar en la manera d’aplicar els augments. Coincidien que s’havia d’apujar a Barcelona, però no es posaven d’acord en la manera com calia regular-la a la resta de Catalunya. El primer dels pactes que va segellar la Conselleria d’Economia va ser amb els Comuns i establia que la taxa es duplicaria fins a 7 euros i Barcelona en podria cobrar fins a 15 en el cas dels hotels de cinc estrelles. Alhora, s’establia que tots els municipis podrien augmentar els ingressos aplicant un suplement que fins ara només la capital catalana té la potestat d’implementar. ERC, però, vol que els allotjaments turístics que no són a la capital catalana tinguin una tarifa diferent en funció de si és temporada alta o temporada baixa. Això disgusta els Comuns, que ho rebutgen i consideren que suposa donar avantatge, per exemple, als allotjaments de luxe de la temporada d’esquí.
Episodi surrealista
Aquest desacord entre les tres parts va provocar un episodi surrealista al Parlament el 7 de maig. Aquell dia es va aprovar per sorpresa un decret que el Govern ja havia comunicat al sector turístic que no entraria en vigor. Un decret que, al cap de pocs dies, la mateixa Generalitat va deixar en suspens. Això va fer que, durant un temps, els establiments turístics tinguessin dubtes sobre quina taxa havien d’aplicar als clients. L’Executiu va arribar a demanar disculpes per la "inseguretat jurídica" que això va provocar.
Després d’aquest episodi, les tres parts van convenir que això no podia tornar a passar i es van instar a continuar negociant, tot i que el Govern no ha aconseguit fins ara fer seure en una taula a tres els seus socis. A més a més, després de reprendre’s la legislatura, admeten que encara "no han entrat a fons" a l’hora de mirar de desencallar l’assumpte.
Els Comuns no afluixen la corda i continuen rebutjant el model per temporades d’ERC. De fet, l’Executiu va aconseguir el seu sí a la congelació de la pujada a canvi que els 59 milions que es deixaven de recaptar en aquests cinc mesos de retard –del maig al setembre– es destinessin a habitatge. Ara l’ajornament sumarà sis mesos més, però el partit no té intenció de fer-ne un casus belli mentre s’arribi a temps per a la temporada d’estiu. Donen per fet que, ara sí, es complirà el termini.
Fonts d’ERC consultades per aquest diari asseguraven que s’han acostat les posicions i són optimistes per arribar a un pacte ben aviat. Apunten que aquest nou retard no es deu al fet que es mantingui inalterable el "desacord" entre les parts, sinó que el "calendari" obligava a negociar a un ritme que no han pogut complir. Això sí, manté que cal diferenciar l’augment que s’aplicarà a Barcelona al de la resta de Catalunya. A l’espera que es resolguin els entrellats de la taxa, el que respira alleujat una temporada més és el sector hoteler, que havia posat el crit al cel per una pujada de l’impost que, va dir, podria ser dissuasiva perquè els visitants triessin Catalunya com a destinació.
