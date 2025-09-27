CAS BEGOÑA GÓMEZ
Begoña Gómez: cinquena vegada davant Peinado, que li comunica que el judici pel delicte de malversació correspon a un jurat
La llei especifica que el jutge podrà preguntar a les parts sobre la possibilitat d’obrir la vista oral contra els investigats
Tono Calleja Flórez
Aquest dissabte, 41 dies després d’atribuir a Begoña Gómez el delicte de malversació, el titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, comunicarà a la dona de Pedro Sánchez, però també al delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín Aguirre –que va ser secretari general de Presidència– i a l’assistent a Moncloa Cristina Álvarez, que en virtut del delicte que els imputa, el de malversació de cabals públics, si acaben processats, serien jutjats per un jurat popular compost per nou ciutadans.
Tots tres han sigut convocats a les 18.00 hores al jutjat de Peinado, que els comunicarà la seva decisió en compliment de la llei del Jurat. D’aquesta manera, Begoña Gómez s’asseurà per cinquena vegada davant el magistrat.
En la compareixença, que se celebra el dia en què Peinado compleix 71 anys –un menys de l’edat màxima de jubilació dels jutges–, els investigats, els seus advocats, la Fiscalia i les acusacions, coordinades per Hazte Oír, estan convocats a la vista prevista a l’article 25 de la llei del Jurat. Per això, el jutge començarà a escoltar el fiscal, que en tot moment s’ha oposat a seguir endavant amb les indagacions.
Després serà el torn de les diferents acusacions personades que concretaran la imputació per malversació que inicialment s’atribueix als tres investigats, i que se centra en els correus i comunicacions enviades per l’assistent per aconseguir finançament per a la càtedra de Transformació Social Competitiva que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid.
Noves diligències
Després d’això s'escoltarà els advocats de la defensa, que podran reclamar l’arxivament o el sobreseïment de les acusacions. També podran reclamar la pràctica de noves diligències d’investigació.
En l’article 27 de la llei del Jurat s’especifica que si el jutge considera improcedents les diligències sol·licitades, i no n’ordena cap altra, «conferirà nou trasllat a les parts a fi que instin, en el termini de cinc dies, el que estimin oportú respecte a l’obertura del judici oral, formulant escrit de conclusions provisionals. El mateix manarà el jutge quan estimi innecessària la pràctica de més diligències, tot i que no hagi finalitzat la pràctica de les ja ordenades», diu la norma.
La llei també contempla, en el seu article 30, la celebració d’una vista preliminar de les parts sobre la procedència d’obrir el judici, que se celebraria davant del tribunal del jurat.
Un gir radical
En obrir la peça separada i elevar una exposició raonada contra el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, l’instructor va arribar a descartar en una interlocutòria, del 5 de maig, admetre una querella per malversació de cabals públics a Begoña Gómez i Cristina Álvarez.
No obstant, el 18 d’agost Peinado, que fins aquell dia investigava la dona de Pedro Sánchez pels delictes de tràfic d’influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda del ‘software’ del seu màster universitari i intrusisme, va fer un gir radical a la seva instrucció. Després de rebutjar el Tribunal Suprem imputar el delicte de malversació a Bolaños per la contractació de Cristina Álvarez, l’instructor el va endossar la dona del president del Govern.
Un cop de volant
Per això, en la seva interlocutòria del 23 de setembre, en què citava els imputats aquest dissabte, Peinado assegurava que era «conscient que inicialment es va considerar que no procedia admetre la querella». Però va justificar aquest cop de volant per l’avanç de les indagacions.
Però un escrit del 10 de març de l’advocat José María de Pablo, que exerceix la defensa de CristinaÁlvarez, advertia que l’instructor, el 28 d’octubre del 2024 ja havia establert «la impossibilitat» d’imputar a Begoña Gómez un delicte de malversació «per no tenir la condició d’autoritat o funcionari públic». Per això creu aquest lletrat que ni la seva client ni la dona del president del Govern poden ser imputades per aquest delicte.
