Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya
Amb la vista posada en les eleccions municipals, les formacions debaten estratègies per impedir l’ascens d’Aliança Catalana i Vox
Sara González / Carlota Camps / Gisela Boada / Quim Bertomeu
Com frenar l’ascens de l’extrema dreta? Després de les successives enquestes que consoliden la tendència a l’alça de formacions ultres a Catalunya com Vox i Aliança Catalana, la resta de partits ha entrat en ebullició per intentar trobar una resposta amb la vista posada en les eleccions municipals de 2027. Uns ho viuen amb més pressió que d’altres, però la inquietud és generalitzada i les receptes són diverses en funció de les línies ideològiques.
Desactivar els suports “un a un”
Encara que el PSC té a favor la tranquil·litat de saber-se ara mateix el partit més votat a Catalunya, els socialistes temen que a partir de les pròximes municipals l’extrema dreta compti amb més regidors i que això sigui l’avantsala d’una major representació al Parlament. Per això el partit ja ha posat en alerta tots els seus quadres territorials perquè intentin desactivar aquest suport creixent entrant en el “cos a cos” amb els arguments que calen en la ciutadania.
“El que funciona és la lògica de proximitat. Anar a escoltar aquests veïns més susceptibles, com els joves, contactar-hi i establir vincles per intentar buscar solucions al que els preocupa”, expliquen des de la direcció. A nivell intern, analitzen les estratègies que, segons el territori, utilitzen Aliança i Vox, i avaluen com contrarestar els seus missatges a les xarxes socials. “No podem deixar forats, perquè si no els ocupen altres”, resumeixen.
El partit més perjudicat
L’auge d’Aliança Catalana preocupa especialment Junts, ja que les enquestes apunten que el partit de Sílvia Orriols s’alimenta principalment dels de Puigdemont. Dimecres passat un grup d’alcaldes va demanar reunir-se amb el seu secretari general, Jordi Turull, per expressar-li els seus temors i reclamar que el partit faci més èmfasi en immigració, multireincidència o okupacions. Els postconvergents han impulsat iniciatives al Congrés, com la delegació de competències en immigració que va ser rebutjada, però això no ha impedit que Aliança segueixi creixent.
La direcció de Junts abordarà què fer un cop hagi decidit la seva posició sobre el suport a Pedro Sánchez aquesta tardor. De moment, el pla és continuar amb la campanya ‘Junts s’explica’, que recorre les principals ciutats catalanes reivindicant les seves polítiques. I, per a les municipals, es preveu donar autonomia als alcaldes tant en el disseny de la campanya com en els pactes posteriors.
L’“esperança” davant la “frustració”
“Si algú tingués l’antídot contra l’extrema dreta, el portaria a Europa, començant per Alemanya, i el patentaria”. La frase és d’un dirigent d’ERC i resumeix el sentiment amb què el partit afronta l’auge d’Aliança. Els republicans assumeixen amb certa resignació que Catalunya, com la resta d’Europa, no podrà evitar la irrupció amb força de l’extrema dreta als ajuntaments. Creuen que això s’alimenta d’una “frustració política” que es respira a la societat i, davant d’aquest escenari, defensen apostar per polítiques públiques que millorin la vida de la gent. Per això, al·leguen, fa temps que insisteixen en qüestions com la millora del finançament. “Davant la frustració, esperança i ambició nacional”, exposava aquesta setmana el portaveu Isaac Albert.
La mà dura en immigració
En la seva estratègia per ampliar la base de suport a nivell local de cara a les municipals del 2027, els populars centraran el programa en temes clau com la immigració “desordenada”, la multireincidència i la inseguretat ciutadana, amb l’objectiu d’evitar la fuga de vots cap a Aliança Catalana, el principal partit que captaria part del seu electorat a Barcelona. A més, volen atreure votants de Vox als barris més vulnerables. “No volem eludir els problemes que realment preocupen la gent”, assegura una font del partit. Un dels seus quatre alcaldes actuals afirma que aquest debat s’ha d’abordar des d’una perspectiva de “centralitat” per evitar que el vot es desplaci cap als extrems i, així, sumar possibles votants socialistes.
Assenyalar l’eix independentista d’Aliança
Vox és el partit que més rivalitza amb Aliança en el terreny de la immigració amb un discurs islamòfob. No és casualitat que en les seves intervencions, quan parlen d’aquest tema, passin al català. Per diferenciar-se de la formació d’Orriols, els d’Ignacio Garriga insisteixen que l’extrema dreta independentista considera “estrangers” tots aquells que no tinguin nacionalitat catalana. Amb aquest missatge, busquen atreure l’electorat més conservador procedent d’altres comunitats autònomes empadronat a Catalunya i, especialment, captar el vot d’immigrants iberoamericans, un col·lectiu al qual Vox gairebé no dirigeix atacs, igual que tampoc ho fa Aliança. “Si arriba el moment, Aliança donarà abans ajudes als catalans que als andalusos o mexicans, això és així”, resumeix una font de Vox. I remata: “A nosaltres l’auge d’Aliança ens fa il·lusió, és la constatació de la fragmentació de l’independentisme”.
Cordó i mobilització ciutadana
Els regidors dels Comuns tenen la consigna d’apostar per un cordó democràtic “ferm” i aixecar la bandera de la “política útil a peu de barri”. La seva estratègia passa no només per no pactar amb l’extrema dreta, sinó també per intentar aïllar-la de qualsevol esfera institucional. A partir d’aquí, defensen desmuntar els seus discursos amb arguments, però també amb propostes. “La millor manera de frenar-los és connectar amb els malestars reals dels barris”, asseguren, posant com a exemple les polítiques d’habitatge assequible i l’aposta pels equips de convivència i educadors de carrer. Una altra via que han activat és, d’una banda, la de les denúncies per delicte d’odi, desinformació o finançament irregular i, de l’altra, campanyes de mobilització ciutadanes sobre drets que consideren atacats.
Combat contra la desinformació
La CUP veu Aliança Catalana com “la traducció del trumpisme i d’altres ultres en el context català” i creu que, reforçada per la “ressaca postprocés”, s’ha convertit “en la millor recepta de l’Estat espanyol per frenar l’independentisme”. Fonts del partit asseguren que per confrontar l’extrema dreta cal “desmuntar els seus arguments falsos” i “combatre la desinformació i l’odi”. També aposten per construir un independentisme “radicalment democràtic i cohesionador, centrat en els problemes del país i no en les ocurrències de Trump, Meloni o Netanyahu”.
