Radiografia psicològica dels retards de Rodalies: "És insostenible emocionalment"
Angoixa, insomni i estrès davant les contínues incidències del servei ferroviari
Altres emocions són la impotència, la humiliació i l’odi
Marc Darriba
“El dia comença fosc”, diu Nahuel, que cada dia va a treballar a Gavà. “És una lluita constant”. La seva sensació no és única. Una vintena de testimonis recollits per SanaMente a peu d’andana resumeixen la mateixa experiència: angoixa, estrès i incertesa davant un servei ferroviari que hauria de facilitar la mobilitat, però que, sovint, es converteix en un obstacle diari.
"Emocionalment és insostenible"
La paraula més repetida entre els usuaris és “angoixa”. Ariadna, mestra de Vila-seca, explica que el curs passat arribava tard gairebé cada dia per les obres al túnel de Roda de Berà. “Era insostenible emocionalment”, recorda. També explica que va haver d’agafar una baixa per l’angoixa que li provocava el caos diari. L’Anna, veïna de Gavà i mare d’una nena petita, assegura que sovint no arriba a temps per recollir-la a l’escola.
Per a molts, la incertesa de no saber si el tren sortirà o arribarà a l’hora és el que genera més tensió. “No entenc que ells mateixos no tinguin la informació”, lamenta l’Alfonso, que viatja cada dia de Mollet a la feina.
De l’odi a la resignació
Les paraules amb què els usuaris descriuen Rodalies són eloqüents: “Caos”, “porqueria”, “desastre”. En Dani, estudiant de Premià de Mar, ho resumeix de manera encara més crua: “Odi”.
D’altres, en canvi, parlen de resignació. “Ho tinc normalitzat”, admet la Marina, que viu a Tarragona, es desplaça diàriament a Barcelona i ha decidit canviar a l’autobús. La mateixa decisió ha pres l’Anna, d’Alella, que ha deixat el tren i ara condueix cada dia: “Prefereixo quedar-me atrapada en un embús que viure la incertesa de Rodalies. Almenys amb el cotxe sé que hi arribaré, encara que trigui més”. Una sensació de control que molts viatgers valoren més que el temps estalviat.
Impacte en la salut
Diversos testimonis relaten com Rodalies ha impactat en la seva salut i vida personal. La Magdalena, jubilada de Vilanova i la Geltrú, insisteix que agafar el tren s’ha convertit en sinònim de posar-se de mal humor, igual que l’Antònia, que cada dia viatja des de Granollers. La Naira, estudiant del Masnou, recorda una ocasió en què una passatgera va patir un atac d’ansietat en un tren ple fins dalt i va vomitar dins del vagó.
La Ilona, guia turística a Barcelona i resident al Maresme, explica que els retards li han fet cancel·lar més d’una visita. “Mai saps què pot passar. Ja surto una hora i mitja abans de casa, però és que sovint els trens arriben plens de gent i no s’hi pot pujar”. Com ella, molts treballadors del sector serveis expliquen que els retards els generen pèrdues laborals i inseguretat davant dels clients.
D’altres conten que viuen amb insomni, que han perdut classes o que arriben a la feina exhausts. “És insostenible, emocionalment”, “em roba l’energia”, repeteixen. En José Luis, jubilat, reconeix que molts dies arriba tard, però que, per sort, ningú l’espera.
Alguns recorden haver hagut de caminar per les vies després de quedar atrapats en un tren avariat. “Vam estar dues hores parats i ens van fer baixar. Érem centenars de persones caminant per les vies, sense informació ni ajuda”, denuncia una veïna de Sant Vicenç de Calders.
L’Aran i la Noemí, que cada dia es desplacen entre Cunit i Barcelona, expliquen l’angoixa de no poder fer enllaços. “Quan perds la connexió, mai saps quant hauràs d’esperar el següent tren i això et desorganitza tota la jornada”, diuen. “És la sensació de no tenir cap control, d’estar completament venut”.
Conseqüències a llarg termini
Les incidències repetides no només generen estrès puntual, sinó que condicionen la vida de moltes persones. Alguns usuaris expliquen que han abandonat cursos de formació perquè no podien arribar a temps. D’altres han decidit traslladar-se de domicili per reduir la dependència del tren.
Una estudiant de Mataró explica que va perdre un examen important per un retard: “Em vaig sentir humiliada i impotent. Ningú em va donar cap solució”.
Una experiència compartida de frustració
Els relats varien en intensitat, però el patró és comú: estrès, cansament i desconfiança. Tant si és des de Granollers, Mollet, Castelldefels o Tarragona, les veus coincideixen en el mateix diagnòstic: Rodalies, en lloc de connectar, desgasta.
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Girona - Espanyol, en directe (0-0)