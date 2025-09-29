Amposta registra més de 200 litres per metre quadrat i els Alfacs més de 120
El 112 ha rebut 55 trucades i els Bombers han atès 16 avisos fins a les set del matí
Tallats trams de la C-12, la TP-3311 i la TV-3314 per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre
L’estació automàtica d’Amposta ha recollit 212 litres per metre quadrat aquesta nit i la dels Alfacs, 129. També destaca el registre a l’estació de l’Aldea, amb 98 litres per metre quadrat. Pel que fa a les intensitats, les pluges han deixat registres de 52,4 litres per metre quadrat en mitja hora a Amposta i 27,6 a l'Aldea, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha informat també de la possibilitat de crescuda dels barrancs de Pixadors, Vinaixarop i Rocaborba, al Baix Ebre. Es manté l’alerta del pla Inuncat i s’han suspès les classes a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils informant de la suspensió i demanant precaució.
Talls a les carreteres
Tres carreteres es troben tallades per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre. Són la C-12 d'Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia i la TV-3314 entre Godall i Ulldecona. A més, a l'N-340 es dona pas alternatiu a Amposta. Els Bombers de la Generalitat han rebut 13 avisos fins a les set del matí, cap d'ells destacat. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 55 trucades que han generat 39 expedients. Les zones amb més trucades han estat el Baix Ebre (16) i el Montsià (16). Per municipis destaquen Xerta (16) i Amposta (9).
Pel que fa a l'actuació dels Bombers, durant la passada nit i fins a les 7.30 hores, han rebut avisos d'Amposta (7), l'Aldea (2), Tivissa (1), Santa Bàrbara (1), Xerta (1) i Deltebre (1).
D'altra banda, el mateix cos ha rebut tres avisos a les comarques de Lleida. En concret, a Balaguer, Lleida i Vila-sana.
Els Bombers mantenen el reforç del seu dispositiu operatiu a les comarques en què es preveu més afectació. En aquest sentit, a primera hora d'aquest dilluns, han desplaçat efectius de les unitats GRAE (Grup d'Actuacions Especials), GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) i un helicòpter a parcs de Bombers i unitats de les comarques del sud de Catalunya.
Incidències en el servei de bus interurbà i suspès el transport escolar
Les fortes pluges han obligat també a suspendre el transport escolar al Baix Ebre i el Montsià i hi ha incidències en el servei de bus interurbà. En aquest sentit, el bus exprés Alcanar-Tortosa es desvia per l'Aldea però hi ha retards en tots els autobusos que passen per l'Aldea.
En línies generals, hi ha afectacions en les línies Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs i Alcanar-Amposta-Barcelona i Tarragona.
