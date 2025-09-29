Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

DIRECTE: El sud de Catalunya i València, en "risc extraordinari" per pluges

Protecció Civil fa una crida a la prudència per les pluges i alerta que el risc persistirà fins al migdia

Agents treballen davant l'avís per intensitat de pluja a la zona de l'Ebre

Agents treballen davant l'avís per intensitat de pluja a la zona de l'Ebre / Protecció Civil

ACN

Laia Bodro Colomer

Una situació meteorològica de "risc extraordinari" per pluges extremes va arribar la matinada passada a Catalunya i al País Valencià. L’Agència Estatal de Meteorologia va activar l’alerta roja davant el risc d’"inundacions i crescudes sobtades en els cursos". El Departament d’Educació va anunciar que avui suspenia les classes a tres escoles del Montsià i el Baix Ebre per l’especial ubicació dels centres.

