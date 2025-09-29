En Directe
DIRECTE: El sud de Catalunya i València, en "risc extraordinari" per pluges
Protecció Civil fa una crida a la prudència per les pluges i alerta que el risc persistirà fins al migdia
Una situació meteorològica de "risc extraordinari" per pluges extremes va arribar la matinada passada a Catalunya i al País Valencià. L’Agència Estatal de Meteorologia va activar l’alerta roja davant el risc d’"inundacions i crescudes sobtades en els cursos". El Departament d’Educació va anunciar que avui suspenia les classes a tres escoles del Montsià i el Baix Ebre per l’especial ubicació dels centres.
Les pluges a l'Ebre deixen sense llum abonats de la Ràpita, Campredó i la Galera
Les pluges a les Terres de l'Ebre han provocat afectacions en el servei elèctric en diferents municipis, segons han apuntat fonts d'Endesa. El municipi que més les ha patides ha estat Mas de Barberans, que des de les 22.40 hores de diumenge fins vora les 10 del matí d'aquest dilluns ha estat sense subministrament. Les dificultats per accedir a l'àrea de la incidència ha dificultat les reparacions. Davant la previsió que l'avaria pogués allargar-se, l'empresa havia mobilitzat dos grups electrògens, que ara seran reubicats en altres punts. Aquest dilluns al matí també hi ha manca de subministrament en zones de la Ràpita, i a Campredó i la Galera hi ha un centenar d'abonats sense llum.
Illa es reuneix amb el Centre de Coordinació Operativa per fer seguiment de les pluges torrencials a l'Ebre
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit telemàticament amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per conèixer l'evolució de les pluges torrencials que afecten diverses comarques de les Terres de l'Ebre. "Moltes gràcies als servidors públics pel vostre compromís i la vostra tasca", ha afegit el president a través del seu compte a la xarxa X. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha estès fins a les 12 hores l’avís vermell per acumulació de pluges a l’Ebre. Es poden registrar 180 litres en poques hores al prelitoral sud de la demarcació de Tarragona. I el Departament d'Educació ha suspès les classes aquest dilluns a les comarques del Montsià i el Baix Ebre.
Pel que fa a les intensitats, les pluges han deixat registres de 52,4 litres per metre quadrat en mitja hora a Amposta i 27,6 a l'Aldea, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha informat també de la possibilitat de crescuda dels barrancs de Pixadors, Vinaixarop i Rocaborba, al Baix Ebre.
A Deltebre s'han despertat amb alguns carrers inundats amb un pam d'aigua. Segons fonts municipals són zones on quan hi ha alta intensitat de pluja acostuma a acumular-s'hi aigua i des de primera hora la brigada està avaluant possibles danys. Amb tot, no tenen constància de desperfectes importants. També es revisen les escoles, que estan tancades com a totes les Terres de l'Ebre. La resta d'equipaments municipals estan tancats, excepte l'ajuntament i el consell de Riumar. El CAP no fa atenció primària i tan sols rep urgències.
Un dels municipis que ha registrat més aigua ha estat Amposta. El seu alcalde, Adam Tomàs, ha explicat a l’ACN que preveuen que hi pugui haver alguna afectació a camins i instal·lacions esportives. Tot i això, ha destacat que al pavelló aquest cop no ha entrat aigua, ja que les bombes l'han pogut recollir.
L’Aemet estén fins a les 12 hores l’avís vermell per acumulació de pluges a l’Ebre
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha estès fins a les 12 hores l’avís vermell per acumulació de pluges a l’Ebre. Es poden recollir 180 litres en poques hores al prelitoral sud de la demarcació de Tarragona. L’Aemet avisa de perill extrem per pluges torrencials.
Protecció Civil fa una crida a la prudència per les pluges i alerta que el risc persistirà fins al migdia
Protecció Civil ha fet una crida a la prudència per l'episodi de pluges que afecta les Terres de l'Ebre i ha assegurat que el risc persistirà fins al migdia. La cap del servei de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, ha reconegut a l'ACN que la situació és "complicada" aquest matí i que la previsió és que hi hagi tant pluja, com pedregades i fort vent. Per això, ha insistit en la necessitat d'evitar desplaçaments innecessaris i tenir especial atenció a barrancs i zones inundables, així com consultar l'estat de les carreteres si no es pot evitar el desplaçament. Fins ara, el 112 ha rebut 64 trucades, hi ha diverses carreteres tallades i hi ha problemes amb el subministrament elèctric a Mas de Barberans i la Galera.
Amposta recull més de 240 litres per metre quadrat i Mas de Barberans 168 des d'aquest diumenge al migdia
Amposta ha registrat 246 litres per metre quadrat des d'aquest diumenge al migdia i Mas de Barberans ha assolit els 168,6. També destaca el registre als Alfacs (155,9) i al Parc Nacional dels Ports (155,9), mentre que a Tivissa s'han acumulat 105 litres per metre quadrat. Pel que fa a les intensitats, les pluges han deixat registres de 52,4 litres per metre quadrat en mitja hora a Amposta i 27,6 a l'Aldea, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha informat també de la possibilitat de crescuda dels barrancs de Pixadors, Vinaixarop i Rocaborba, al Baix Ebre. Es manté l’alerta del pla Inuncat i s’han suspès les classes a les comarques del Baix Ebre i el Montsià.
Pel que fa a l'actuació dels Bombers, durant la passada nit i fins a les 7.30 hores, han rebut avisos d'Amposta (7), l'Aldea (2), Tivissa (1), Santa Bàrbara (1), Xerta (1) i Deltebre (1).
D'altra banda, el mateix cos ha rebut tres avisos a les comarques de Lleida. En concret, a Balaguer, Lleida i Vila-sana.
Els Bombers mantenen el reforç del seu dispositiu operatiu a les comarques en què es preveu més afectació. En aquest sentit, a primera hora d'aquest dilluns, han desplaçat efectius de les unitats GRAE (Grup d'Actuacions Especials), GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) i un helicòpter a parcs de Bombers i unitats de les comarques del sud de Catalunya.
Tallats trams de la C-12, la TP-3311, la TV-3314, l'N-340 i la TV-3408 per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre
Cinc carreteres es troben tallades per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre. Són la C-12 d'Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia, la TV-3314 entre Godall i Ulldecona, l'N-340 entre la Ràpita i Alcanar i la TV-3408 entre Amposta i la Ràpita, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). A més, a l'N-340 es dona pas alternatiu a Amposta. Els Bombers de la Generalitat han rebut 13 avisos fins a les set del matí, cap d'ells destacat, a la zona de l'Ebre i tres més a les comarques de Ponent. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 55 trucades que han generat 39 expedients. Les zones amb més trucades han estat el Baix Ebre (16) i el Montsià (16). Per municipis destaquen Xerta (16) i Amposta (9).
