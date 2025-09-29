Conferència a Barcelona
Junqueras anunciarà aquest dimarts que vol ser el candidat d’ERC a les eleccions
El president d’Esquerra buscarà rellançar el partit en un acte a l’Auditori davant 600 persones
El dirigent republicà està inhabilitat, pendent que se li apliqui l’amnistia
Quim Bertomeu
ERC s’enfronta a un curs polític de vertigen amb el nou finançament de Catalunya en l’aire i la responsabilitat de decidir si continua col·laborant amb els socialistes al Parlament i al Congrés o marca un canvi de rumb. Amb aquestes incerteses flotant en l’ambient, el líder del partit, Oriol Junqueras,farà una conferència aquest dimarts en què marcarà el camí que seguirà la seva formació en els pròxims mesos. Una conferència en què, segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, buscarà presentar un «horitzó d’esperança» per a Catalunya i la «determinació de construir un futur millor per a tothom». «A la vegada, anunciarà la seva voluntat de fer un pas endavant per fer-ho possible», assenyalen les mateixes fonts republicanes.
¿Quin pas endavant pot anunciar Junqueras a aquestes altures? Des que va recuperar el control del partit el desembre de l’any passat torna a ser el líder de la formació i serà el pròxim candidat de la Generalitat si guanya la batalla perquè se li apliqui l’amnistia. La conferència de dimarts, sota el títol ‘Una nova ambició nacional’, intentarà rellançar ERC com un partit que vol tornar a governar Catalunya en un moment com l’actual en què, malgrat estar en un bon cicle econòmic, continuen existint riscos d’inestabilitat com l’auge de l’extrema dreta que detecten les enquestes.
Així, Junqueras, exposarà que Catalunya es troba en un «dilema històric» en què ha de decidir si «continua fidel a si mateixa i determinada a ocupar el lloc que li correspon sense renunciar a la seva essència» o bé «si renega d’allò que sempre ha sigut». En un discurs de fons per «reflexionar sobre el present i el futur del país», Junqueras presentarà les seves idees per «als moments difícils» actuals i sobre com «estar a l’altura dels embats del temps».
Un altre dels objectius de la seva exposició serà rellançar la marca d’ERC, que després d’una dècada daurada (2012-2021) en què va passar de la irrellevància a l’oposició a liderar la Generalitat, ara torna a estar en un cicle electoral advers. Per a això, tornarà a apel·lar a la història del partit degà a Catalunya –el 2031 complirà 100 anys–, una organització d’«homes i dones fidels al poble» que sempre han treballat amb un «anhel de llibertat i justícia social». L’acte se celebrarà una setmana abans del debat de política general al Parlament, que també ha de servir de termòmetre sobre en quin punt estan les relacions amb els socialistes. ERC va donar un marge al Govern de Salvador Illa per negociar el nou finançament, però aquest no arriba i els republicans es comencen a impacientar.
Cita amb la societat civil
La conferència està prevista per a les set de la tarda a la sala Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona, amb capacitat per a 600 persones. A part de la cúpula del partit, hi estan cridats a assistir representants de totes les formacions catalanes a excepció del PP, Vox i Aliança Catalana. També s’hi ha convidat representants de la societat civil com els principals sindicats i les patronals. «És una conferència pensada per dirigir-se a tot el país», expliquen fonts republicanes.
El format de les conferències té una llarga tradició en la política catalana. S’utilitza perquè el líder en qüestió i el seu partit busquin captar al màxim els focus per intentar marcar l’agenda i que les seves propostes tinguin la màxima transcendència possible. Junqueras havia recorregut a aquesta estratègia en el passat, però és la primera vegada que ho fa des que va recuperar el lideratge del partit fa nou mesos. Així, l’acte d’aquest dimarts ha de ser un recomençament per a ell i per a la seva organització amb l’objectiu d’enfortir-la per tornar a recuperar el protagonisme i el suport que va tenir abans.
