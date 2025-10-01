Romà assegura que les marques TV3 i Catalunya Ràdio "estan més vives i tenen més valor que mai" i no desapareixeran
La presidenta de la CCMA nega que "espanyolitzin els mitjans públics"
La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha tornat a defensar aquest dimecres que la marca TV3 i Catalunya estan "més vives i tenen més valor que mai" i ha assegurat que no desapareixeran. En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio' i preguntada per les crítiques d'espanyolització dels mitjans, Romà ha dit: "No crec que Helena Melero, Ricard Ustrell o Laura Escanes espanyolitzin els mitjans públics, sinó que estem fent continguts en català de qualitat que estan connectant amb els públics". Romà ha defensat 3CatInfo i ha remarcat que tenen "unes dades molt millors de les que tenien" abans de llançar el projecte. "Ara necessitem tenir una mica més de recorregut per anar veient què ens funciona i què no ens funciona tant".
Romà ha recordat que 3CatInfo és un projecte que feia més de dos anys que es gestava, en el qual els mitjans públics fan una reflexió de com avui en dia s'està consumint la informació, quin valor se li ha d'aportar a la ciutadania, així com preservar aquella audiència i oients que els han escoltat sempre i arribar a la vegada a nous públics.
Romà ha remarcat que estan "satisfets" perquè el resultat després de dues setmanes és que el projecte està funcionant, han crescut, ha celebrat, en audiència a l'actual 3CatInfo Televisió, abans 3/24. "Estem en una direcció que permet seguir informant amb la credibilitat i el rigor de sempre però també arribant a més públics". Ha remarcat que aquest és un projecte que es tira endavant de la mà de totes les direccions i al seu darrere hi ha moltes reflexions i estudi de diferents escenaris. Ha explicat que en l'actual context conviure amb moltes marques era realment "complex" i sumar esforços els permet créixer en impacte.
Davant les queixes del Comitè d'Empresa, ha insistit en el fet que el projecte va començar a caminar fa ja dos anys i hi ha hagut la participació dels professionals en molts moments d'aquest període. "Lògicament, els canvis sempre generen a vegades resistències i és normal perquè les organitzacions i les persones necessitem adaptar-nos i confiar que les decisions que es prenen és buscant bons resultats i de moment per sort és el que tenim".
Ha manifestat que des del tret de sortida fa dues setmanes 3CatInfo encara "ha d'evolucionar, madurar i créixer". Ha admès que s'ha corregit el Temps, per exemple.
"És la primera vegada, per cert, que al temps surt l'Alguer, que no és poca cosa, però l'aposta que es va fer pel Temps vam creure que no agradava prou a l'audiència com s'esperava i el dia següent es va treballar amb l'equip del Temps, tecnologia i imatge per tenir una aposta renovada". Per tant, ha afegit, en aquesta mateixa direcció segur que s'aniran adaptant. "Ara necessitem tenir una mica més de recorregut per anar veient què ens funciona i què no ens funciona tant". Però, ha insistit, tenen unes dades molt millors de les que tenien abans de llançar el projecte 3CatInfo a televisió, a ràdio i a l'entorn digital.
Romà ha assegurat, com ja va dir al Parlament la setmana passada, que "la marca TV3 i la marca de Catalunya Ràdio estan més vives i tenen més valor que mai, o com a mínim més valor que fa tres anys" i ha manifestat que no desapareixeran. "Són marques que estan més vives que mai, igual que la marca Super3, 33, Sport3, iCAT o Catalunya Música". Ha posat com a exemple que ningú qüestiona que 'El matí de Catalunya Ràdio' es digui així. En aquest context, ha recalcat que 3Cat, impulsada fa dos anys, és una marca paraigües i ha indicat això els ha permès créixer un 30% en consum d'àudio digital.
Les crítiques de Junts
La primera sessió de control al Govern d’aquest curs polític va començar posant el focus en TV3 i el futur dels mitjans de la CCMA. El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, va acusar el president, Salvador Illa, i el seu executiu d’haver convertit TV3 en “la punta de l’iceberg de l’estratègia de desnacionalització” que atribueix al Govern, al president i al PSC. És per això que li van reclamar una “rectificació urgent” del rumb dels mitjans de la CCMA.
Després de les crítiques de Junts al Parlament, Romà ha dit que no entra en política, sinó que els van nomenar dues terceres parts del Parlament per dirigir els mitjans públics amb els reptes de modernitzar els mitjans públics, incrementar l'impacte i el valor cap a la ciutadania i connectar amb el públic. "El que tenim és una marca o una suma de marques més fortes, amb més consum, estem produint més contingut audiovisual en llengua catalana que fa tres anys, estem arribant a més públics, estem mobilitzant aquests públics".
Preguntada per les crítiques d'espanyolització dels mitjans públics, ha replicat: "No crec que Helena Melero, Ricard Ustrell o Laura Escanes espanyolitzin els mitjans públics, sinó que estem fent continguts en llengua catalana de qualitat que estan connectant amb els públics". Ha insistit que 'Tor', Laura Escanes o el mateix Grasset "no són un exemple d'espanyolització ni molt menys, tot el contrari".
'Bestial'
Sobre l'arrencada del programa 'Bestial', de Bibiana Ballbè, Romà ha dit que no ho va veure, però ha reconegut que és conscient de tota la polèmica que s'ha produït. Ha recordat que l'equip directiu de TV3 és el mateix equip que ha triat 'Tor', ha triat 'Cita bestial' o 'Eufòria'. "Amb els continguts audiovisuals a vegades l'encertem i alguna altra vegada no, però crec que no pot haver-hi cap dubte que és un equip directiu que té un gran encert amb els continguts que es trien".
