Metges de Catalunya avisa Salut que la vaga de demà és l’inici d’un cicle de protestes “que ha de culminar en solucions”
El col·lectiu fa una aturada d'àmbit estatal “emprenyat” per condicions de fa anys i les últimes propostes del ministeri
El sindicat Metges de Catalunya crida a la vaga aquest divendres aprofitant una aturada del col·lectiu a escala estatal contra la reforma de l’Estatut marc que el ministeri està negociant. “El col·lectiu mèdic està emprenyat”, diu a l’ACN el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart. Sota aquest paraigua d'una aturada estatal, el sindicat majoritari del col·lectiu a Catalunya planteja una convocatòria pròpia per reclamar millores laborals a Salut i sosté que la conselleria té competències per reduir les guàrdies dels metges o mantenir-ne una classificació professional diferenciada. Lleonart avisa que la vaga és “l’inici d’un procés que ha de culminar en solucions” i veu “més que probable” que hi hagi més aturades els pròxims mesos.
En una entrevista a l’ACN per explicar els motius de la vaga del 3 d’octubre i la situació del personal facultatiu, Lleonart adverteix que el col·lectiu “està absolutament cansat i fart de ser maltractat i menystingut”. El secretari general creu que part de la “indignació” que es percep a escala estatal es pot canalitzar a través de les mobilitzacions contra les propostes per reformar l’Estatut marc dels professionals sanitaris.
La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA) han convocat una altra vaga del col·lectiu per aquest divendres per mostrar el rebuig a les propostes del nou Estatut marc i per reclamar un conveni propi per als metges, mentre que el Ministri de Sanitat s’hi oposa i advoca per un estatut comú per a tots els professionals per “mantenir la cohesió del sistema”.
Metges de Catalunya -que l’octubre del 2017 va desvincular-se de la CESM- s’ha sumat a l’aturada en l'àmbit espanyol per “visibilitzar que el col·lectiu mèdic de tot l’Estat està emprenyat”, però a la vegada ha fet una convocatòria pròpia que mira directament cap al Departament de Salut. El sindicat ja ha anunciat que es concentrarà aquest divendres al matí a les portes de la conselleria.
La convocatòria de vaga anirà de les 8 del matí de divendres a les 8 del matí de l'endemà i es dirigeix al personal adjunt i en formació (residents) de metges, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics i bioquímics.
Un conveni propi, menys guàrdies i més metges
Aquesta organització sindical demana des de fa anys un conveni propi per als metges i reclama a Salut que no es desentengui de les reivindicacions que s’escoltaran aquest divendres. “La vaga és l'inici de tot un procés que haurà de culminar d'alguna manera en què els gestors i els polítics entenguin que tenen un problema i li posin solució”, assegura Lleonart, que avisa que fa molts anys que hi ha una sanitat “low cost”, que es basa “a pagar i tractar malament els professionals, sobretot els metges”.
Pel que fa a les reivindicacions que posa sobre la taula aquest divendres, el sindicat defensa que els metges han de mantenir una classificació professional i retributiva diferenciada dels altres grups d’acord amb la seva formació, que requereix sis anys d’estudis universitaris i entre quatre i cinc d’especialització, i amb la responsabilitat dins els sistema sanitari.
Lleonart assegura que Catalunya té competències per regular aspectes com la classificació professional i fins i tot les guàrdies mèdiques mentre no contradigui les normes bàsiques estatals, de manera que el Departament de Salut “hi pot dir més del que sembla”, sosté.
Així, una altra petició del sindicat té a veure amb les guàrdies. Els metges demanen reduir-les progressivament fins a assolir jornades màximes de 12 hores consecutives i que comptin com a hores extraordinàries i, per tant, estiguin millor retribuïdes (ara són jornades complementàries).
Lleonart carrega contra els gestors sanitaris en considerar que amb aquest model “sobreexploten” els metges en haver de treballar més de 2.200 hores l’any i explica que el model de guàrdies de 24 hores s’ha “extingit” a Europa. El dirigent sindical creu que les noves generacions de metges han “accelerat” el procés per abordar aquest canvi i que la solució només passa per “contractar més metges”.
Sobre el discurs polític que s’ha sentit en diverses ocasions segons el qual no hi ha metges per poder incorporar al sistema, Lleonart assegura que se’n podrien contractar i apunta que als hospitals privats “no els costa tant trobar-ne”.
Metges de Catalunya també demana iniciar el procediment per aplicar coeficients reductors per avançar la jubilació dels metges -a grans trets, que les hores de guàrdies fetes computin per a la jubilació- i reclama mesures davant la sobrecàrrega de treball. Pel que fa a l'atenció primària, volen limitar les agendes dels metges de família a un màxim de 25 actes assistencials diaris, entre presencials i no presencials.
La vaga del 2018 que va durar quatre dies va acabar amb mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial, però Lleonart indica que la gran quantitat de visites telefòniques i virtuals que han de fer els metges de família desvirtuen l’essència d’aquells acords. Altres reivindicacions són sobre el temps i les activitats de formació, docència i recerca del personal facultatiu.
Una reforma que ha destapat la discòrdia entre el Ministeri i sindicats
La protesta d’aquest divendres arreu de l’Estat s’emmarca en el conflicte obert amb el Ministeri de Sanitat, que vol actualitzar la llei bàsica que regula les relacions laborals del personal estaturari del sistema nacional de salut (SNS). L’estatut actual té més de 20 anys i ha quedat “obsolet”, assenyalen des del ministeri.
Ara bé, en les negociacions amb les organitzacions sindicals i les comunitats autònomes en els darrers mesos, les propostes no han agradat i els professionals sanitaris han sortit al carrer diverses vegades. Aquest mateix dimecres les organitzacions sindicals amb representació en l'àmbit de negociació (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF i CIG-Saúde) s’han manifestat davant el Ministeri de Sanitat per reclamar un Estatut marc que en millori les condicions laborals.
