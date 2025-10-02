Conflicte
El Parlament suspèn el ple per l'assalt de la Flotilla de Gaza
La Mesa demana "màxima atenció i agilitat diplomàtica" perquè la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, que és una de les detingudes, sigui alliberada per l'exèrcit israelià
Gisela Boada
El Parlament de Catalunya ha decidit suspendre el ple d'aquest dijous després de l'assalt de la Flotilla a Gaza per part d'Israel. PSC, ERC, Comuns i CUP van començar a plantejar aquesta possibilitat dimecres a la nit després que es fes pública la detenció de desenes d'activistes de la missió, entre ells l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, la diputada i presidenta del grup parlamentari de la CUP Pilar Castillejo i el regidor republicà Jordi Coronas. Podrien estar incomunicats durant 24 o 48 hores.
La Mesa s'ha reunit a les 8.20 hores de forma extraordinària per proposar la suspensió del ple, que ha estat ratificat posteriorment a la Junta de Portaveus amb el 'sí' dels grups impulsors i la negativa de Junts, PPC, Vox i Aliança Catalana. Per la seva banda, l'òrgan rector ha emès un comunicat en el qual expressa la seva "màxima preocupació" per la situació de la diputada detinguda de la CUP i demana "màxima atenció i agilitat diplomàtica perquè sigui alliberada", atès que "representa el poble de Catalunya". "Que es garanteixin els drets, la seguretat i la integritat física de la diputada i la resta de ciutadans que formen part d'aquesta iniciativa civil, pacífica i humanitària", diu el text consensuat entre PSC, Junts i ERC, els membres de la Mesa.
"Com més visibilitzem la nostra indignació per l'ocorregut a Gaza i amb els vaixells assaltats, millor. Això implica suspendre l'activitat parlamentària", ha declarat el president d'ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista a Catalunya Ràdio, mentre encara estaven reunits els membres de l'òrgan rector.
També s'ha aprovat a la Junta, per majoria de PSC, ERC, Comuns i CUP, una declaració institucional en suport a la flotilla, que no podrà llegir-se al ple perquè no ha aconseguit la majoria qualificada necessària -dos terços-, per a això. Junts s'ha abstingut i PP, Vox i Aliança Catalana han votat en contra. Fa una setmana es va proposar una declaració similar en suport a aquestes embarcacions que, de nou, va ser aprovada, però no va poder llegir-se al ple en no assolir la majoria qualificada per l'abstenció de Junts. No obstant això, aquesta setmana Junts sí que va recolzar guardar un minut de silenci al Parlament per les víctimes, així com la lectura d'un breu text que condemna el "genocidi" a la Franja de Gaza.
Després d'un mes en alta mar, diversos vaixells pertanyents a la Global Sumud Flotilla, que es dirigien cap a Gaza amb l'objectiu de trencar el bloqueig humanitari imposat per Tel Aviv, van ser interceptats per l'exèrcit israelià i els seus activistes detinguts. Segons el rastreig en temps real de la flotilla, almenys 26 embarcacions segueixen el seu rumb, i algunes d'elles es troben a uns 50 o 60 quilòmetres de la costa de Gaza. L'organització ha assenyalat que prop de trenta vaixells continuen avançant cap a la seva destinació.
Arran d'aquests fets, durant la jornada s'han convocat mobilitzacions en diferents localitats de Catalunya. Les protestes reclamen la fi del "genocidi" a Palestina, l'obertura d'un corredor humanitari que permeti trencar el bloqueig israelià i la suspensió de qualsevol acord de compravenda d'armes amb l'Estat hebreu. ERC, Comuns i la CUP han anunciat la seva participació activa a les manifestacions.
La repercussió d'aquesta situació ha estat internacional, ja que la flotilla compta amb activistes de diversos països, entre ells l'activista climàtica Greta Thunberg. A Itàlia, per exemple, la Confederació General Italiana del Treball (CGIL), el principal sindicat del país, ha anunciat la convocatòria d'una vaga general en protesta per la intercepció dels vaixells ocorreguda dimecres a la nit.
