Aturada aquest divendres
¿Podré anar al CAP? ¿Funcionaran les ambulàncies? Sis claus dels serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya
Els metges catalans faran vaga aquest divendres contra l’Estatut Marc
Beatriz Pérez
Els metges catalans aniran a la vaga aquest divendres 3 d’octubre per protestar contra l’Estatut Marc que s’està negociant amb el Ministeri de Sanitat. Entre moltes altres coses, els metges demanen un conveni propi per a la seva professió, a més que es redueixin les guàrdies i es cobri més per elles.
A Catalunya, l’aturada, que s’afegeix a les que tindran lloc en altres comunitats, començarà a les 08.00 hores d’aquest divendres i acabarà a les 08.00 de dissabte. A les 10.30 hores de divendres hi haurà una concentració davant la Conselleria de Salut, a la travessera de les Corts. Aquestes són algunes de les claus de la vaga sanitària a Catalunya i els serveis mínims que la Conselleria de Treball ha fixat per a la jornada.
Tots els metges dels hospitals, centres d’atenció primària (CAP), centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), centres sociosanitaris i centres de salut mental tant de l’Institut Català de la Salut (ICS) –és a dir, els que són 100% públics– com els concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) –és a dir, la sanitat concertada–. És a dir, queda fora de la convocatòria la sanitat privada.
Aquesta aturada afecta el personal adjunt i en formació (residents) no només dels metges, sinó també d’altres grups professionals com farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics i bioquímics.
La Conselleria de Treball va decretar dimecres els serveis mínims per a aquest divendres i la matinada. En l’atenció primària no hi haurà consultes programades. Només funcionaran les urgències dels CAP, centres d’assistència extrahospitalària i centres d’atenció continuada i urgent (CUAP, PAC i PADES), que es prestaran amb un 25% de la plantilla.
Als hospitals, funcionaran amb normalitat les següents unitats: les ucis, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.
També funcionaran amb normalitat els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt. A més, s’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, tant referent al preoperatori com al postoperatori. Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès des del punt de vista assistencial sanitari.
En el transport sanitari, es garantirà el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia i, igualment, es garantirà el servei per a la realització de proves que siguin urgents, a criteri del facultatiu. A més, segons Treball, s’haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques, en atenció a les especials característiques de l’assistència prestada.
Pel que fa a la resta de serveis no previstos en els apartats anteriors, Treball ha decretat que funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en què passarà a ser del 50%.
Al Banc de Sang i Teixits hi haurà uns serveis mínims del 50% per assegurar l’existència d’un estoc suficient per atendre els pacients. Quant a l’atenció telefònica d’emergències i urgències, es garantirà el manteniment del servei per atendre únicament les comunicacions d’urgències i emergències que s’hagin de gestionar sense demora.
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona