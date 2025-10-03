Podré anar al CAP? Funcionaran les ambulàncies? Sis claus dels serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya
Els metges catalans han convocat una vaga aquest divendres 3 d'octubre
Beatriz Pérez
Els metges catalans han convocat una vaga aquest divendres 3 d'octubre per protestar contra l'Estatut Marc que s'està negociant amb el Ministeri de Sanitat. Entre moltes altres coses, els metges demanen un conveni propi per a la seva professió, a més que es reduïsquen les guàrdies i es cobri més per elles.
A Catalunya, l'aturada, que se suma als que tindran lloc en altres comunitats, començarà a les 08.00 hores d'aquest divendres i acabarà a les 08.00 del dissabte. A les 10.30 hores del divendres hi haurà una concentració davant la Conselleria de Salut, a la Travessera de Les Corts. Aquestes són algunes de les claus de la vaga sanitària a Catalunya i els serveis mínims que la Conselleria de Treball ha fixat per a la jornada.
Qui estan cridats a la vaga?
Tots els metges dels hospitals, centres d'atenció primària (CAP), centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), centres sociosanitaris i centres de salut mental tant de l'Institut Català de la Salut (ICS) —és a dir, els que són 100% públics— com els concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) —això és, la sanitat concertada—. És a dir, queda fora de la convocatòria la sanitat privada.
Aquesta aturada afecta el personal adjunt i en formació (residents) no només dels metges, sinó també d'altres grups professionals com farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics i bioquímics.
Quins són els serveis mínims a la primària?
La Conselleria de Treball va decretar dimecres els serveis mínims per a aquest divendres i la matinada del dissabte. A l'atenció primària no hi haurà consultes programades. Només funcionaran les urgències dels CAP, centres d'assistència extrahospitalària i centres d'atenció continuada i urgent (CUAP, PAC i PADES), que es prestaran amb un 25% de la plantilla.
I als hospitals?
Als hospitals, funcionaran amb normalitat les següents unitats: les ucis, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d'unitats especials d'urgència vital.
També funcionaran amb normalitat els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atenga el malalt. A més, haurà d'atendre's a l'activitat quirúrgica inaplaçable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, tant pel que fa al preoperatori com al postoperatori. Mentre estiga ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès des del punt de vista assistencial sanitari.
Hi haurà ambulàncies?
En el transport sanitari, es garantirà el servei per a atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia i, igualment, es garantirà el servei per a la realització de proves que siguen urgents, a criteri del facultatiu. A més, segons Treball, haurà de garantir-se el normal funcionament del servei de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques, en atenció a les especials característiques de l'assistència prestada.
Com un dia festiu
Pel que fa a la resta de serveis no previstos en els apartats anteriors, Treball ha decretat que funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en què passarà a ser del 50%.
Banc de Sang i atenció telefònica
En el Banc de Sang i Teixits hi haurà uns serveis mínims del 50% per assegurar l'existència d'un 'estoc' suficient per a atendre els pacients. Pel que fa a l'atenció telefònica d'emergències i urgències, es garantirà el manteniment del servei per a atendre únicament les comunicacions d'urgències i emergències que hagen de gestionar-se sense demora.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor