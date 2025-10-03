Salut assegura que no hi ha incidències al servei arran de la vaga de metges
El departament xifra en un 9% el seguiment de la vaga mentre que el sindicat Metges de Catalunya assegura que el 58% dels professionals estan secundant la protesta
Salut ha xifrat en un 9% el seguiment de la vaga convocada per Metges de Catalunya aquest divendres d'acord amb les dades que han facilitat el 51% de les entitats proveïdores. Aquestes xifres inclouen metges, farmacèutics, psicòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics, bioquímics i personal en formació especialitzada. Per àmbits, la conselleria ha dit que el 4,7% dels professionals de salut mental i addiccions està secundant la protesta; el 6% dels que treballen a atenció hospitalària; el 7,8% dels de l'àmbit de l'atenció intermèdia; el 12,2% dels d'atenció primària i comunitària i el 0,9% dels del transport sanitari. Per la seva banda, el sindicat Metges de Catalunya (MC) ha xifrat el seguiment de la protesta en un 58% a tota Catalunya.
Per territoris, segons Salut, el seguiment ha estat desigual: un 14,8% a la regió metropolitana nord de Barcelona, un 11% a la sud, un 13,6% al Camp de Tarragona, un 12,6% a la Catalunya Central, un 8,8% a Girona, un 4,1 a Lleida, un 13,1% al Penedès, un 5,%% a les Terres de l’Ebre i un 4,1% a l’Alt Pirineu i l’Aran. A Barcelona ciutat el 4,7% dels professionals estan secundant la protesta.
Metges de Catalunya xifren el seguiment de la vaga en un 58%
Per la seva banda, el sindicat Metges de Catalunya (MC) ha xifrat el seguiment de la vaga convocada per aquest divendres en un 58% al global de Catalunya. En concret, a la demarcació de Barcelona ha situat el seguiment en el 60%, a Girona, en un 43%, a Tarragona, en un 40%, i a Lleida, en un 32%.
Per àmbits assistencials, l'atenció primària, ha tingut un seguiment del 64%, segons el sindicat, i a l'atenció hospitalària, el seguiment ha estat del 52%.
“Els companys han dit prou i això no té aturador”
Prop de 2.000 facultatius s’han concentrat a les portes del departament de Salut en el marc de la jornada de vaga convocada aquest divendres pel sindicat Metges de Catalunya. L’organització ho considera “un bon seguiment tenint en compte les dates”, i recorda que aquesta és “només” la primera d’una sèrie de mobilitzacions per aconseguir “condicions dignes” pel col·lectiu. Entre les principals reivindicacions, reduir les càrregues de treball i eliminar les guàrdies de 24 hores dels facultatius. Xavier Lleonard ha lamentat que en aquests moments no hi ha interlocució amb el Govern.
