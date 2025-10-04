Els Mossos carreguen contra un grup de manifestants que han causat destrosses al centre de Barcelona
Els agents utilitzen gas per intentar dispersar els concentrats
ACN
Els Mossos d'Esquadra han carregat contra un grup de manifestants que han causat destrosses en diversos establiments de cadenes internacionals situats al centre de Barcelona, com ara a La Rambla, a la plaça Sant Jaume o la plaça Catalunya. Després de sortir d'Arc del Triomf aquest dissabte a la tarda, han recorregut alguns carrers com la Plaça Urquinaona, Via Laietana, Plaça Sant Jaume i la Rambla. En aquest darrer carrer, han trencat alguns vidres de locals de restauració i supermercats, i han causat pintades cridant al boicot a Israel. Tot seguit, han pujat a Plaça Catalunya, on també han trencat alguns vidres de grans superfícies. Tot seguit, els Mossos han iniciat les càrregues.
A més, els agents han utilitzat gas pebre per intentar dispersar els concentrats.
Segona marxa del dia
Centenars de persones han iniciat al voltant de les cinc de la tarda una segona manifestació pel centre de Barcelona en suport al poble de Gaza i als activistes detinguts aquesta setmana per l'estat d'Israel. La marxa es produeix poques hores després que la protesta convocada al migdia aplegués fins a 70.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i fins a 300.000, segons els organitzadors, amb el lema 'Aturem el genocidi a Palestina'. En aquest cas, els participants han començat el seu recorregut als Jardinets de Gràcia i han arribat a l'Arc del Triomf, des d'on s'ha iniciat aquesta segona marxa, al voltant de les cinc de la tarda.
L'hora d'inici d'aquesta segona manifestació eren les cinc de la tarda, tot i que en petit grup d'entre 50 i 100 persones s'han avançat uns cinc minuts i han començat a caminar fins a La Rambla, fora del recorregut oficial. Uns deu minuts més tard, a les 17:05 h, el gran gruix de manifestants, format per centenars de persones, han iniciat la marxa fins a Urquinaona, on s'han produït les pintades a establiments de restauració de cadenes internacionals a qui acusen de complicitat amb Israel.
