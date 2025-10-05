Viatge a Florència amb Junqueras com a guia, el reclam comercial d'una agència catalana
La iniciativa sorgeix d’un grup de persones que l’hi van demanar quan era a presó
Quim Bertomeu
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha llançat la seva candidatura a la presidència de la Generalitat prometent pactes socials contra l’extrema dreta.
En un món amb cercadors de vols i hotels, i amb ChatGPT disposat a dissenyar-te un viatge o recomanar-te un restaurant a qualsevol lloc, no ha de ser fàcil per a les agències de viatges trobar nous reclams. Ara, Kulturalia, una agència de Barcelona especialitzada en expedicions culturals, ofereix un viatge de cinc dies a Florència (Itàlia) amb un atractiu peculiar: els participants estaran “acompanyats pel professor d’història i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras”.
El viatge, titulat “La Florència dels Mèdici, bressol del Renaixement”, està programat per al mes de novembre i inclou les grans joies de la ciutat toscana: el Palazzo Médici Riccardi, la Galeria de l’Acadèmia, el Palazzo Pitti, els Jardins Boboli, la Galeria dels Uffizi i les basíliques de Santa Croce i Santa Maria Novella, entre d’altres. El preu és de 2.495 euros per persona, amb pensió completa, hotel de quatre estrelles i “explicacions d’alt valor històric” —les de Junqueras. Segons s’indica en la publicitat, es tracta d’un “viatge d’autor”.
Un compromís nascut a la presó
Com ha acabat Junqueras, que aquesta setmana ha anunciat que vol ser el candidat d’ERC a la Generalitat, implicat en aquest projecte? L’origen d’aquesta iniciativa no és comercial. Segons fonts d’ERC consultades per El Periódico, es tracta d’un compromís que va assumir quan era a la presó, després que diverses persones li ho demanessin per carta o durant les seves visites. L’agència Kulturalia els ha ajudat a organitzar el viatge. “Era la seva il·lusió complir amb ells un cop sortit de la presó [...] Junqueras és un italianòfil”, afegeixen aquestes fonts. Des de l’agència confirmen l’existència del viatge i remarquen que la seva especialitat són els itineraris culturals, però han declinat fer més valoracions.
Del liceu italià al Vaticà
La decisió de Junqueras d’embarcar-se en aquest projecte també s’entén mirant la seva trajectòria prèvia a la política. És llicenciat en història moderna i contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor en història del pensament econòmic pel mateix centre. Abans de convertir-se en president d’ERC el 2011, va ser professor universitari i divulgador en diversos mitjans de comunicació.
A més, té un vincle fort amb Itàlia: de petit va estudiar al liceu italià de Barcelona, i com a historiador va fer recerca als arxius secrets del Vaticà.
Aquesta vocació de “guia” tampoc no és nova. Quan encara no era un polític conegut, organitzava visites històriques —per exemple, a Barcelona—, on va conèixer Marta Rovira, amb qui formaria més endavant un tàndem polític de 13 anys.
A l’estiu del 2022, pocs dies abans de la Diada, encara se’l va poder veure pels carrers del barri Gòtic de Barcelona fent un recorregut històric per a persones interessades en escenaris relacionats amb l’assetjament de les tropes borbòniques a la Barcelona de 1714. Els assistents s’hi havien inscrit a través de les xarxes socials.
