Alerta dels farmacèutics d’Atenció Primària sobre l’abús de la vitamina D: «Si es pren sense necessitat, pot provocar càlculs renals»
En els últims anys, assenyalen, ha provocat «una febre de preocupació i suplementació desmesurada, derivada en gran part dels missatges alarmistes propagats per les xarxes socials»
No hi ha un consens entre les societats científiques i els sanitaris sobre els valors òptims d’aquesta vitamina essencial per a la cura de la salut òssia
Nieves Salinas
En els últims anys, la vitamina D ha provocat «una febre de preocupació i suplementació desmesurada, derivada en gran part dels missatges alarmistes propagats per les xarxes socials –que parlen d’un dèficit generalitzat– i de la disparitat de criteris mèdics, que provoquen que no hi hagi un consens entre les societats científiques i els professionals sanitaris sobre els valors òptims d’aquesta vitamina essencial per a la cura de la salut òssia». Ho adverteix Elena Moreno Charco, farmacèutica d’Atenció Primària de la Gerència d’Atenció Integrada de Conca, del Servei de Salut de Castella-la Manxa (SESCAM).
Aquesta falta de consens, ha assegurat la farmacèutica durant la seva participació en el 28è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Farmacèutics d’Atenció Primària (SEFAP), que va aplegar recentment a Madrid prop de 400 farmacèutics d’AP detot Espanya, ha provocat també un increment notable de les proves mèdiques, tant de les sol·licitades en la sanitat pública com de les portades a terme en laboratoris privats.
No fer cribratge
I tot això malgrat que, com va apuntar, la recent GuiaSalud elaborada per l’Institut Aragonès de Ciències de la Salut amb el finançament del Ministeri de Sanitat, recomana no fer el cribratge en població general sana tret de pacients simptomàtics, amb malalties cròniques o tractats amb fàrmacs que poden afectar l’absorció i el metabolisme de la vitamina D, pacients amb hiperparatiroïdisme, hipo o hipercalcèmia/hiperfosfatèmia (la hipercalcèmia és un nivell de calci excessivament alt a la sang, mentre que la hiperfosfatèmia és un nivell elevat de fòsfor a la sang) o amb valors inexplicablement elevats de fosfatasa alcalina, així com quan hi hagi sospita de toxicitat per excés.
Aquest increment de les proves, remarquen els professionals, ha anat associat a un augment del consum de suplements nutricionals de vitamina D sense supervisió mèdica, així com de les receptes de vitamina D per a l’increment dels nivells.
El Ministeri de Sanitat ja va advertir l’estiu passat que se n’ha de fer un ús racional i va alertar sobre els riscos de consumir-ne sense control mèdic
El Ministeri de Sanitat ja va advertir l’estiu passat que se n’ha de fer un ús racional i va alertar sobre els riscos de consumir-ne sense control mèdic, ja que l’excés de suplementació pot provocar a curt termini símptomes com nàusees, vòmits, restrenyiment, pèrdua de gana i debilitat; i a llarg termini pot fins i tot danyar els ronyons, formant càlculs renals, causant insuficiència renal i afectant també la salut cardíaca.
Tasca «essencial»
Per Elena Moreno Charco, la tasca dels farmacèutics és «essencial» perquè es compleixin les recomanacions, assessorant i informant els equips d’atenció primària, així com en les tasques d’educació sanitària al pacient. Va posar com a exemple el Programa de Revisió de Suplementació amb vitamina D posat en marxa pel SESCAM, pel qual tots els farmacèutics revisen els tractaments en pacients sense indicació aparent, amb nivells tòxics (per sobre de 50 ng/ml) i amb dosis errònies (superiors al 2000 o inferiors a 400 UI).
Finalment, Moreno Charco va recordar que, en la població general sana, n’hi ha prou amb una ingesta de 600-800 unitats internacionals (IU, per les seves sigles en anglès) de vitamina D per mantenir-se en uns nivells adequats de la vitamina. «Per exemple, amb 100 grams de tonyina a la planxa (1.000 UI) o amb 100 grams de bolets (400-800 UI) ja s’arribarien a aquestes quantitats, tot i que també és recomanable exposar-se al sol a la cara, braços i cames, sobretot a la tardor-primavera, durant 5-15 minuts al dia, segons el tipus de pell, entre les 10.00 i les 16.00 hores. Si s’està més temps al sol, és aconsellable utilitzar fotoprotector per evitar riscos de càncer de pell i envelliment precoç», va concloure.
